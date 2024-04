Dal Botswana decine di migliaia di elefanti saranno mandati a invadere l’Europa se i verdi continueranno con le loro pruderies anti caccia: 10.000 elefanti dovrebbero arrivare a Londra, 20 mila a Berlino, altri ancora a Parigi, se le mnacce del presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi,, diventeranno realtà. Sarà un problema come trasportarli. Forse una seduta spiritica con Pirro e Annibale, che con i loro elefanti arrivarono alle porte di Roma, potrebbe aiutare.

Perché inglesi e tedeschi sono nel mirino del governo del Botswana? Il presidente del Botswana, Mokgweetsi Masisi, non è solo arrabbiato per i piani anti-caccia dei trofei del ministro scotede dell’Ambiente Steffi Lemke (Partito dei Verdi). Ha anche problemi con gli inglesi che stanno progettando una legge simile.

A marzo il Parlamento di Londra ha votato a favore di una legge contro i trofei di caccia, ma non è ancora entrata in vigore. L’obiettivo è limitare massicciamente l’importazione di trofei.

Elefanti per Hyde Park? si chiede il giornale tedesco Bild.

In Africa sono disperati. Gli elefanti sono una minaccia per le popolazioni, che poco condividono le sensibilità animalistiche europee. Pur di liberarsi dell’eccessivo peso degli animali sulla vita degli africani, avevano anche preso in considerazione l’utilizzo degli elefanti per il cibo degli animali domestici.

Il ministro per la protezione ambientale del Botswana, Dumezweni Mthimkhulu, minaccia gli inglesi di 10.000 elefanti. “Spero che il governo britannico accetti la mia offerta per gli elefanti e li collochi nell’Hyde Park di Londra, perché è lì che vanno tutti”, ha detto il ministro. Gli inglesi dovrebbero provare a convivere con gli animali. E la Germania deve dare asilo a 20.000 elefanti

Se il Botswana ci dà gli elefanti, dobbiamo prendere gli animali, ha detto il politico della CSU Weisgerber.

Diplomatici e politici del Botswana e di altri cinque paesi dell’Africa meridionale si sono recati in Gran Bretagna per combattere con le unghie e con i denti contro la legge che vieta i trofei di caccia. Successivamente si sono recati a Parigi e Berlino, dove hanno incontrato il ministro federale dell’Ambiente Steffi Lemke (56, Verde). Il ministro dell’Ambiente del Botswana ha addirittura tenuto una conferenza stampa al “Maritim” di Berlino e si è lamentato con la BILD dei “fondamentalisti che agiscono per ideologia”.

Il dibattito su Dumbo ha raggiunto il governo federale tedesco

L’argomentazione dei politici del Botswana contro le restrizioni all’importazione di trofei di caccia: un divieto avrebbe un impatto negativo sulla protezione degli animali selvatici, priverebbe il Paese di una fonte di reddito e renderebbe più difficile la lotta al bracconaggio.

Il Botswana ospita circa un terzo della popolazione mondiale di elefanti – oltre 130.000 – più di quanto ne possa contenere lo spazio.

Le mandrie causano danni alle proprietà, mangiando i raccolti e calpestando i residenti, ha detto Masisi.

Il Botswana ha già donato 8.000 elefanti alla vicina Angola e ne ha offerti altre centinaia al Mozambico, come mezzo per abbattere la popolazione.

“Vorremmo offrire un regalo del genere alla Germania”, ha detto Masisi, aggiungendo che non accetterà un no come risposta.

Il mese scorso il ministro della fauna selvatica del Botswana, Dumezweni Mthimkhulu, ha minacciato di inviare 10.000 elefanti all’Hyde Park di Londra in modo che gli inglesi possano “assaggiare la convivenza” con loro.

A marzo, i parlamentari britannici hanno votato a favore del divieto di importare trofei di caccia, ma la legislazione dovrà essere ulteriormente esaminata prima di diventare legge.

Nel manifesto delle elezioni generali del 2019 dei conservatori è stata inclusa la promessa di vietare l’importazione di trofei di caccia.

Il Botswana e altri paesi dell’Africa meridionale guadagnano molti soldi dai ricchi occidentali che pagano migliaia di dollari per un permesso di sparare a un animale e poi riportarne la testa o la pelle a casa come trofeo.

Dicono che questo denaro viene utilizzato per aiutare gli sforzi di conservazione e la popolazione locale, quindi è meno probabile che siano tentati di bracconare gli animali.

I gruppi per i diritti degli animali sostengono che la pratica è crudele e dovrebbe essere vietata.

“In alcune aree, ci sono più bestie che persone. Stanno uccidendo i bambini che si imbattono nel loro cammino. Calpestano e mangiano i raccolti dei contadini lasciando gli africani affamati”, ha detto il ministro della fauna selvatica del Botswana.

Secondo un rapporto del 2021 della Humane Society International, la Germania è il maggiore importatore dell’UE di trofei di elefanti africani e di trofei di caccia in generale.

Il Botswana ha vietato la pratica nel 2014, ma ha revocato le restrizioni nel 2019 dopo aver subito pressioni da parte delle comunità locali.

Il paese ora emette quote di caccia annuali, affermando che è autorizzata e rigorosamente controllata.

DAGLI ELEFANTI CIBO PER CANI E GATTI

In precedenza aveva preso in considerazione l’utilizzo degli elefanti per il cibo degli animali domestici.

Un portavoce del ministero dell’ambiente a Berlino ha detto all’agenzia di stampa AFP che il Botswana non ha sollevato alcuna preoccupazione con la Germania sulla questione.

“Alla luce dell’allarmante perdita di diversità biologica, abbiamo la responsabilità speciale di fare tutto il possibile per garantire che l’importazione di trofei di caccia sia sostenibile e legale”, ha affermato.

Il ministero, tuttavia, è rimasto in trattative con i paesi africani interessati dalle norme sull’importazione, compreso il Botswana, ha detto il portavoce.

Australia, Francia e Belgio sono tra i paesi che hanno vietato il commercio di trofei di caccia.

Anche il Botswana, insieme ai vicini Zimbabwe e Namibia, ha sostenuto che gli dovrebbe essere consentito vendere le proprie scorte di avorio in modo da poter guadagnare denaro dal suo enorme numero di elefanti.