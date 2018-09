SYDNEY – “Discovery” è una rara moneta in oro al 99,99%, pesa due kg ed è unica nel suo genere: vale circa 2,5 milioni di dollari ed è stata distribuita dalla storica zecca Perth Mint, in Australia, ancora in funzione e l’unico stabilimento per la raffinazione del prezioso metallo. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] .

La moneta da collezione nasce dalla collaborazione con John Glajz, partner di Argyle Pink Diamonds che ha sede a Singapore, e racchiude la storia di due delle ricchezze naturali dell’Australia: l’oro e i diamanti.

Bill Johnston, ministro per le miniere e il petrolio, presentando la moneta ha dichiarato che è ispirata al dollaro bucato, la prima valuta ufficiale dell’Australia nel 1814, e racconta la storia dei primi cercatori australiani a caccia di oro e diamanti, scrive il Daily Mail.

Su una faccia di Discovery è incisa una nave a vela e una barca a remi che viene traghettata a riva e un cercatore d’oro accanto a una tenda da minatore. E’ arricchita da due splendidi diamanti rosa e c’è inoltre l’incisione della regione di Kimberley, di una quercia e i canguri.

La parte interna, nota come il cuore, ha altri due diamanti rosa che indicano la posizione di Ophir, dove è stato trovato per la prima volta l’oro e l’Argyle Diamond Mine, la miniera di diamanti. I diamanti valgono 1,7 milioni di dollari e due delle gemme provengono dalla Argyle Pink Diamond Signature Tender, il diamante più grande è 1,02 carati.

L’amministratore delegato di Perth Mint, Richard Hayes, ha dichiarato che la moneta, a corso legale in Australia, è stata realizzata in risposta alla richiesta di articoli esclusivi. Discovery rimarrà alla Zecca fino al 28 settembre, a meno che non venga venduto prima ma secondo ABC dovrebbe andare a un compratore in Asia o in Medio Oriente.