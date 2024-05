Donald Trump non indossava il preservativo quando ha fatto sesso con Stormy Daniels nel 2006 – un incontro che l’ex presidente ha ripetutamente negato e che Stormy Daniels ha testimoniato sotto giuramento nel processo in corso a New York in cui Trump è accusato di aver messo a tacere la donna con un pagamento in denaro nero.

Stormy Daniels ha detto di avere incontrato Trump, che ora ha 77 anni, durante un torneo di golf di celebrità – dopo di che è stata invitata nella sua camera d’albergo nell’attico per cena. Daniels, 45 anni, ha detto di essere andata in bagno e di essere tornata per trovare l’immobile. magnate seduto sul letto in boxer.

Dicendosi “sorpresa”, l’ex attrice di film per adulti ha poi testimoniato: “Ed è stato allora che ho avuto quel momento in cui mi sono sentita come se la stanza girasse al rallentatore”, aggiungendo che stava pensando tra sé: “Fantastico, ho messo me stessa in questa brutta situazione.”

Secondo NBC News, Daniels ha testimoniato che Trump “non è venuto da me, non si è precipitato verso di me, non mi ha messo le mani addosso, niente del genere”, ma ha detto qualcosa del tipo: ” Pensavo fossi seria su ciò che volevi,” insinuando che avrebbe potuto aiutarla a spingere la sua carriera oltre l’industria del porno.

Alla domanda del pubblico ministero Susan Hoffinger se Trump indossasse un preservativo durante l’incidente, Daniels ha risposto: “No”. Alla domanda se la mancanza di protezione la preoccupasse, Daniels ha risposto: “Sì”, ma ha aggiunto di non aver detto nulla al riguardo. Trump stesso in questo momento.

Dopo il loro appuntamento, ha affermato Daniels, Trump le ha detto: “Oh, è stato fantastico, rivediamoci di nuovo, tesoro”.

“Me ne sono andata il più velocemente possibile”.

Nella ricostruzione di Reuters, la porno star Stormy Daniels ha detto alla giuria di New York che era determinata a mantenere l’incidente privato dopo essere stata minacciata in un parcheggio nel 2011.

Ha testimoniato di aver cambiato idea durante la candidatura presidenziale di Trump del 2016 quando ha dovuto affrontare molteplici accuse di comportamento sessuale scorretto.

“La mia motivazione non erano i soldi, era far uscire la storia”, ha detto.

Daniels, 45 anni, ha parlato nel dettaglio dell’incontro, che alla fine ha portato al primo processo penale contro un ex presidente degli Stati Uniti. Trump si è dichiarato non colpevole delle accuse di falsificazione di documenti aziendali per coprire il pagamento segreto a Daniels.

Trump, ha negato di aver mai fatto sesso con Daniels e il suo team legale ha suggerito che Daniels si fosse inventata la storia, mentre cercava un posto in “The Apprentice”, un popolare reality show allora condotto da Trump, un magnate immobiliare di New York. .

Nella testimonianza, Daniels ha confermato che sperava che lui l’avrebbe scelta per lo spettacolo dopo il loro incontro.

TRUMP: “L’UNICO MODO PER USCIRE DAL PARCO DELLE ROULOTTE”

Daniels ha detto che Trump le ha fatto delle avances sessuali dopo averla invitata nella sua suite d’albergo a margine di un torneo di golf di celebrità a Lake Tahoe, Nevada. Ha detto che lui le ha detto “questo è l’unico modo per uscire dal parcheggio per roulotte”. Daniels ha testimoniato di essere cresciuta come figlia di una madre single a basso reddito.

Daniels ha detto di essere “svenuta” nonostante non abbia consumato droghe o alcol dopo che Trump le ha impedito di lasciare la stanza bloccando la porta. Ha detto di essersi svegliata sul letto senza vestiti.

“Stavo fissando il soffitto e non sapevo come fossi arrivata lì, stavo cercando di pensare a qualcosa di diverso da quello che stava succedendo lì”, ha testimoniato Daniels.

Daniels, il cui vero nome è Stephanie Clifford, ha detto di non aver detto a Trump di fermarsi. “Non ho detto assolutamente nulla”, ha detto. Ha detto che ha lasciato la camera d’albergo subito dopo.

Indossando un abito nero e occhiali neri, Daniels ha testimoniato di aver lavorato negli strip club e nella pornografia dopo un’infanzia in cui sua madre single era spesso assente per giorni interi.

Ha detto che Trump l’ha accolta nella sua suite d’albergo indossando un pigiama di raso. Ha detto di essere infastidita dalle frequenti interruzioni di Trump e gli ha chiesto: “Sei sempre così arrogante e pomposo?”

Trump ha poi sfidato Daniels a sculacciarlo con una rivista e lei ha obbedito. “Dopo è stato molto più educato”, ha detto.

Il presunto incontro è avvenuto mentre Trump era sposato con la sua attuale moglie, Melania.

Daniels ha detto di aver confidato il sesso solo con poche persone. Ha detto di aver visto Trump a eventi pubblici in diverse occasioni negli anni successivi, ma poi ha perso i contatti con lui dopo che non l’ha inserita nello show.

Ha detto di essere stata avvicinata in un parcheggio di Las Vegas nel 2011 da un uomo che l’ha avvertita di non parlare dell’incontro. “Ero spaventata e non volevo che venisse fuori qualcos’altro sulla storia”, ha detto.

Ha detto di aver cambiato idea durante l’offerta di Trump del 2016 e alla fine ha negoziato un pagamento di $ 130.000 con l’avvocato di Trump Michael Cohen.

I pubblici ministeri affermano che Trump ha falsificato i documenti aziendali per oscurare il fatto di aver rimborsato Cohen per il pagamento. Affermano che ciò equivale a un piano illegale per influenzare le elezioni del 2016 comprando il silenzio delle persone con informazioni potenzialmente dannose.

Il caso è ampiamente considerato meno importante di altri tre procedimenti penali che Trump deve affrontare, ma è l’unico che sicuramente verrà processato prima delle elezioni.

Gli altri casi accusano Trump di aver tentato di ribaltare la sua sconfitta presidenziale del 2020 e di aver gestito male documenti riservati dopo aver lasciato l’incarico. Trump si è dichiarato non colpevole di tutti e tre.