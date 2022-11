Ebola fa 37 morti in Uganda, epidemia non si arresta: il contagio è a Kampala (foto ANSA)

Non si arresta l’epidemia di ebola in Uganda: la conta dei contagi è arrivata a 129; sono 37 invece i decessi, 3 nelle ultime 24 ore. Dopo essere scoppiata a Mubende, nel centro del Paese, il virus si è esteso alla cittadina limitrofe di Kassanda e ha raggiunto la capitale, Kampala, in meno di due mesi.

Ebola in Uganda, si pensa a chiusura scuole

Intanto, si intensificano le misure di contrasto: ieri il ministero del’Istruzione dello Sport ha sospeso, con effetto immediato, le visite a casa degli studenti e le feste scolastiche. Si teme che il virus, dalla periferia, possa raggiungere gli istituti scolastici e trovare un ambiente ideale per propagarsi. Proprio questo timore, domenica, ha indotto il ministro della Salute Jane Ruth Aceng a invitare a chiudere in anticipo le scuole in vista della prossima pausa programmata per il 9 dicembre. “Sarebbe estremamente bello se il ministero dell’Istruzione prendesse in considerazione l’idea di anticipare gli esami”, ha detto.

L’allarme della Oms

Venerdì, l’Organizzazione Mondiale della Sanità si era espressa sulla situazione nel Paese africano: “Considerando l’espansione geografica dell’epidemia di virus ebola di tipo Sudan negli ambienti urbani, attualmente il rischio può essere valutato come molto alto a livello nazionale e alto a livello regionale, rimanendo basso a livello globale”. Nei prossimi giorni seguirà una nuova valutazione.