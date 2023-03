Famiglia trova sul divano di casa uno dei serpenti più velenosi al mondo

In Australia una famiglia, al rientro a casa, ha trovato sul divano un serpente tra i più velenosi al mondo. E’ accaduto nel Queensland, dove ad aspettare i proprietari comodo sul sofà, c’era un serpente bruno orientale, la seconda razza più letale.

Australia, trovano sul divano di casa uno dei serpenti più velenosi al mondo

Quando la famiglia è entrata in casa, il rettile è andato a nascondersi all’interno degli ingranaggi del divano reclinabile. Il serpente in questione è abbastanza diffuso nell’Australia orientale e meridionale, morde se si sente minacciato e può iniettare uno dei veleni più tossici al mondo, motivi per il quale questi rettili causano diverse vittime ogni anno.

Così la famiglia ha deciso di affidarsi a Ozzie Lawrence, di OzCapture Snake Relocations, un vero e proprio cacciatore di serpenti. “Si era avvolto attorno ai fissaggi all’interno del divano reclinabile meccanico e tutto sommato era abbastanza calmo” ha spiegato Lawrence.

Cosa fare in un incontro ravvicinato

In queste zone dell’Australia non è raro che i serpenti entrino nelle case, spinti, come racconta ancora Ozzie Lawrence, dalla loro curiosità e dalla ricerca di cibo. E se proprio ci si ritrova davanti a uno di essi, l’unica cosa da fare è rimanere immobili e non perderlo di vista, chiamare un esperto evitando così di allontanarlo nel modo sbagliato che altro non farebbe che innervosirlo e spingerlo a mordere.