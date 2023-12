I beduini del deserto del Negev una volta erano i padroni, ora affrontano i razzi provenienti da Gaza, la discriminazione e l’arresto da parte di Israele. Cercano sicurezza mentre la guerra dà energia all’estrema destra.

Il Los Angeles Times dedica alla difficile condizione dei beduini un lungo articolo a firma di Nabih Bulosi. I beduini, scrive, conducono da tempo un’esistenza ai margini della società israeliana, subendo un livello di espropriazione e vessazioni ufficiali che li fa sentire più vulnerabili e di seconda classe rispetto agli altri cittadini palestinesi di Israele.

Ora che la guerra ha dato energia all’estrema destra israeliana e scatenato nuovi livelli di retorica anti-palestinese, c’è un crescente senso di privazione dei diritti civili tra i 300.000 cittadini beduini di Israele, che costituiscono poco più del 3% della popolazione.

Almeno 20 cittadini beduini di Israele sono stati uccisi il 7 ottobre – sette dai razzi di Hamas e gli altri quando i combattenti del gruppo militante hanno fatto irruzione nelle fattorie vicino alla Striscia di Gaza, prestando poca attenzione a chi stavano uccidendo.

Altri sei beduini erano tra le oltre 240 persone rapite, e solo due di loro sono stati rilasciati.

“Beduini o ebrei, entrambi abbiamo pagato con il sangue”, ha detto Atta abu Mdeighem, sindaco di Rahat, la più grande delle sette città costruite nel Negev per i beduini tra il 1968 e il 1989 come parte della politica di reinsediamento di lunga data del governo.

In tutto questo, Israele ha continuato a emettere ordini di demolizione di case in insediamenti non riconosciuti come Al Bat, dove vivono molti beduini e dove è vietata qualsiasi costruzione.

“I beduini vengono tormentati da entrambe le parti”, ha detto Abu Mdeighem. “Da Hamas a Gaza e dallo Stato”.

Per secoli, le tribù semi-nomadi beduine vagarono non solo nell’area di 4.650 miglia quadrate del Negev, ma anche in Giordania e nella penisola del Sinai. Durante la Nakba, o “catastrofe” in arabo, in cui i palestinesi furono sfollati dopo la fondazione di Israele nel 1948, rimasero solo 11.000 dei 90.000 beduini, mentre il resto fuggì in Giordania e nel Sinai.

Coloro che rimasero ottennero la cittadinanza israeliana ma furono rinchiusi in una zona chiusa sotto amministrazione militare in un piccolo angolo del Negev che divenne noto come Siyaj – che significa “recinto” in arabo.

Il governo israeliano ha successivamente istituito sette città all’interno del Siyaj per incoraggiare il reinsediamento, offrendo infrastrutture migliorate e case legali. Ma molti si sono rifiutati di lasciare le loro terre ancestrali e da tempo accusano il governo di cacciare i beduini con programmi di riforestazione e divieti al pascolo del bestiame.

In 35 di questi villaggi circa 100.000 persone rimangono non riconosciuti e non hanno acqua, elettricità o strade, e i loro residenti rischiano di essere trasferiti con la forza o che le loro case siano demolite in qualsiasi momento. Gli attivisti beduini affermano che il governo demolisce circa 2.500 delle loro strutture all’anno; altri hanno accusato le autorità di aver schierato droni su villaggi non riconosciuti per monitorare eventuali cambiamenti nelle strutture.

Nelle ultime settimane, però, mentre il governo israeliano mirava a rappresentare un fronte unito, i funzionari hanno anche fatto gesti pubblici nei confronti dei beduini.

Hanno sottolineato l’eroismo di un autista di autobus beduino che ha salvato 30 persone quando i combattenti di Hamas hanno attaccato un rave il 7 ottobre. E mentre il bilancio delle vittime del bombardamento di Gaza aumentava, il governo israeliano ha ospitato un incontro dei leader tribali per aumentare il sostegno.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha visitato il battaglione beduino dell’esercito, elogiando le truppe per “aver combattuto eroicamente” e “aver salvaguardato il nostro Paese in modo esemplare”. (Il numero di beduini nell’esercito non è chiaro: nel 2021, Israele ha stimato il numero a 600, ma gli attivisti beduini affermano che il numero è solitamente la metà, con coloro che prestano servizio spesso ostracizzati da altri nella comunità.)

Ma in un momento in cui gli israeliani giurano di distruggere Hamas, la retorica conciliante del governo è messa in ombra da un giro di vite sulla libertà di parola, con i beduini – molti dei quali hanno legami familiari che si estendono a Gaza e in Cisgiordania – che si sentono particolarmente vulnerabili.

“Dici una parola fuori posto – al lavoro, sui social media – sarai imprigionato o licenziato”, ha detto Marwan abu Frieh, avvocato e ricercatore presso il centro legale Adalah con sede a Haifa. Ha detto che più di 50 persone nella comunità beduina, tra cui sei ragazze, sono state detenute per indagini o arrestate con l’accusa di “sostegno al terrorismo”.

L’attivista per i diritti dei beduini Huda abu Obaid ha affermato che la guerra ha intensificato i sentimenti di insicurezza nella comunità. Ha detto che la polizia è ora appostata all’ingresso dei villaggi ebraici, per perquisire chiunque abbia un aspetto arabo, e che molti beduini hanno smesso di andare al lavoro. “Nelle strade c’è paura”, ha detto.

Altri beduini vedono lo sfollamento di massa dei residenti di Gaza e gli appelli di alcuni israeliani a spostare le popolazioni palestinesi nei paesi vicini come un avvertimento o un preludio.

“Se lo scopo della guerra a Gaza – come dicono alcuni politici – è quello di fare una seconda nakba contro i palestinesi in tutto il paese, allora il gruppo più vulnerabile dopo gli abitanti di Gaza sono i beduini del Negev”, ha detto Aamer Hzayel, un Rahat ricercatore e accademico che è stato arrestato il mese scorso per un post su Facebook che analizzava le opzioni di Israele nella guerra e che secondo le autorità sosteneva il terrorismo. Da allora è stato rilasciato, ma il caso resta aperto.

Khalil Alamour, 58 anni, insegnante di matematica in pensione e attivista per i diritti dei beduini del villaggio non riconosciuto di Alsira, è d’accordo.

“Avevamo già un governo razzista prima della guerra, con persone come [Itamar] Ben-Gvir che guidavano la campagna contro di noi”, ha detto, riferendosi al politico di estrema destra, pro-coloni, del partito ultranazionalista Jewish Power che funge da Ministro della Sicurezza Nazionale di Netanyahu.

Prima del 7 ottobre, il governo di destra di Netanyahu aveva già potenziato la confisca delle terre e del bestiame, limitando l’espansione delle comunità beduine e sradicandone altre, demolendo le case.

“Ma ora ha preso una direzione nuova, più estrema, e sta guadagnando slancio”, ha detto Alamour. “Sentono di avere una scusa, di avere legittimità”.