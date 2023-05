Ippopotamo urta barca in Malawi: morto 1 bimbo e 23 dispersi

Ippopotamo urta barca in Malawi. Un bambino è morto e altre 23 persone sono disperse dopo che un’imbarcazione si è scontrata con un ippopotamo su un fiume nel sud del Malawi.

Ippopotamo urta barca in Malawi: le prime notizie

La canoa trasportava 37 persone lungo il fiume Shire ieri mattina quando si è capovolta, come ha riferito la portavoce della polizia del distretto di Nsanje, Agnes Zalakoma, aggiungendo che 13 persone sono state salvate dai residenti e 23 sono ancora disperse. I soccorritori hanno anche trovato il corpo di un bambino di 1 anno annegato, ha precisato, affermando che la ricerca dei dispersi continua. Il fiume Shire è il più grande del Malawi. Gli incidenti marittimi sono frequenti nel Paese, dove la mancanza di un trasporto fluviale regolare porta molti ad attraversare laghi e fiumi su imbarcazioni talvolta in pessime condizioni, complice la mancanza di regolamentazione in questo settore. Il mese scorso, almeno cinque persone sono morte quando una barca con troppi passeggeri è affondata nel distretto centrale di Mchinji.

L’ippopotamo è il mammifero più aggressivo al mondo

L’ippopotamo, che ricordiamo è erbivoro, è il mammifero più aggressivo al mondo. Non solo è in grado di frantumare le ossa, strappare gli arti, ma avendone la possibilità può inghiottire una persona intera.

Con i denti affilati come rasoi provoca ferite letali a nemici di tutto rispetto come alligatori e coccodrilli. Gli ippopotami maschi pesano circa 2,5 tonnellate, o anche più, sono dominanti e proteggono ferocemente il loro territorio. In Africa, ogni anno uccidono circa 500 persone, più di leoni, elefanti, leopardi, bufali e rinoceronti messi insieme.