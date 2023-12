Israele è tornata ad attaccare. All’alba di venerdì, sono ricominciati i bombardamenti su Gaza. Benyamin Netanyahu lo ha annunciato su X: “Le nostre forze sono lanciate in avanti all’attacco. Continuiamo a combattere con tutta la nostra forza fino al raggiungimento dei nostri obiettivi: il recupero dei nostri ostaggi, (sono ancora 137 quelli nella Striscia ndr) la distruzione di Hamas e la garanzia che Gaza non rappresenterà mai più una minaccia per Israele”. Netanyahu ha poi concluso il suo messaggio con la frase: ”Shabbat shalom”.

Israele bombarda di nuovo Gaza: 109 palestinesi morti secondo Hamas

Almeno 109 palestinesi sono stati uccisi nei bombardamenti israeliani nella Striscia di Gaza dalla fine della tregua durata sette giorni tra Israele e Hamas. A dirlo è Ashraf al-Qidreh, portavoce del ministero della Sanità di Hamas. Il dottor Qidreh ha anche contato “centinaia di feriti”. Secondo i giornalisti dell’AFP, i feriti si stanno riversando negli ospedali già sovraffollati della Striscia di Gaza, dove i residenti stanno anche correndo a donare il sangue.

La guerra sarà lunga, Israele: “Non siamo nemmeno a metà dei nostri obbiettivi”

La guerra contro Hamas durerà un anno o più, con la fase più intensa dell’offensiva di terra che continuerà negli inizi del 2024. A riportare questi tempi è il Financial Times che cita alcune fonti. La guerra sarà “lunga” e, fra gli obiettivi, ha l’uccisione dei tre top leader di Hamas, Yahya Sinwar, Mohammed Deif e Marwan Issa. “Questa sarà una guerra molto lunga. Non siamo neanche vicino alla metà dei nostri obiettivi”, afferma al Financial Times la stessa fonte che è a conoscenza dei piani di Israele.

Dopo la guerra, Israele ucciderà tutti i leader di Hamas sparsi per il mondo

I servizi d’intelligence di Israele si stanno preparando a uccidere i leader di Hamas sparsi nel mondo dopo la guerra a Gaza. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti israeliane, secondo le quali “su ordine del premier Benyamin Netanyahu, le maggiori agenzie di spionaggio israeliane stanno lavorando a piani per dare la caccia ai leader di Hamas che vivono in Libano, Turchia e Qatar”. Israele sta lavorando per uccidere o catturare i leader di Hamas a Gaza e la domanda ora non è se cercare di uccidere i leader di Hamas altrove nel mondo ma dove e come farlo, mette in evidenza il Wall Street Journal.