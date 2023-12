Gaza, si spara di nuovo. All’alba di venerdì, che per i musulmani è come il sabato per gli ebrei e la domenica per i cristiani, Israele ha ripreso le operazioni di combattimento contro Hamas a Gaza.

La ripresa delle ostilità è stata motivata da Israele con l’accusa che il gruppo militante palestinese ha lanciato razzi contro Israele

Nell’ora prima della fine della tregua, alle 7 del mattino (05:00 GMT), Israele ha dichiarato di aver intercettato un razzo lanciato da Gaza, riferisce Nidal Al-Mughrabi, corrispondente veterano della Reuters dal Cairo.

La pausa di sette giorni, ricorda Nidal Al-Mughrabi, ha avuto inizio il 24 novembre e è stata prorogata due volte. Essa ha consentito lo scambio di dozzine di ostaggi detenuti a Gaza con centinaia di prigionieri palestinesi e ha facilitato l’ingresso di aiuti umanitari nella fascia costiera devastata.

Non ci sono stati commenti immediati da parte di Hamas o rivendicazioni di responsabilità per il lancio.

“Con la ripresa dei combattimenti sottolineiamo: il governo israeliano è impegnato a raggiungere gli obiettivi della guerra: liberare i nostri ostaggi, eliminare Hamas e garantire che Gaza non costituirà mai una minaccia per i residenti di Israele”, ha affermato dell’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu.

Anche Hamas è stato provocatorio. “Ciò che Israele non ha ottenuto nei cinquanta giorni precedenti la tregua, non lo otterrà continuando la sua aggressione dopo la tregua”, ha detto Ezzat El Rashq, membro dell’ufficio politico di Hamas, sul sito web del gruppo.

I media palestinesi e il ministero degli Interni di Gaza hanno riferito di attacchi aerei e di artiglieria israeliani in tutta l’enclave dopo la scadenza della tregua, anche a Rafah, vicino al confine con l’Egitto.

A Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza, un testimone ha riferito alla Reuters di aver sentito pesanti bombardamenti e di aver visto il fumo alzarsi nella parte orientale della città. Le persone stavano fuggendo dall’area verso i campi a ovest di Khan Younis per ripararsi, ha aggiunto.

Al-Jazeera ha riferito che diverse persone sono state uccise e ferite dai raid e dai bombardamenti israeliani.

L’esercito israeliano ha confermato che i suoi aerei stavano colpendo obiettivi di Hamas a Gaza.

Le immagini sui social media hanno mostrato grandi pennacchi di fumo scuro che si alzavano sopra il campo densamente edificato di Jabalia a Gaza.

Israele ha giurato di annientare Hamas, che governa Gaza, in risposta alla furia del gruppo militante del 7 ottobre, quando Israele afferma che uomini armati hanno ucciso 1.200 persone e preso 240 ostaggi.

Israele ha reagito con intensi bombardamenti e un’invasione di terra. Le autorità sanitarie palestinesi ritenute affidabili dalle Nazioni Unite affermano che più di 15.000 abitanti di Gaza sono stati uccisi.

Il Qatar e l’Egitto hanno compiuto sforzi intensi per estendere la tregua dopo lo scambio, giovedì, dell’ultimo lotto di otto ostaggi e 30 prigionieri palestinesi.

Israele aveva precedentemente fissato il rilascio di 10 ostaggi al giorno come minimo da accettare per sospendere l’assalto di terra e i bombardamenti.

I rilasci di giovedì hanno portato il totale dei liberati durante la tregua a 105 ostaggi e 240 prigionieri palestinesi.

Tra le persone rilasciate c’erano sei donne di età compresa tra 21 e 40 anni, tra cui una con doppia cittadinanza messicana-israeliana e Mia Schem, 21 anni, che possiede sia la cittadinanza francese che quella israeliana.

Uno dei principali negoziatori del Qatar, il diplomatico di carriera Abdullah Al Sulaiti, che ha contribuito a mediare la tregua attraverso i negoziati sulla maratona, ha riconosciuto in una recente intervista a Reuters le incerte probabilità di mantenere le armi in silenzio.

“La tregua aveva consentito l’ingresso di alcuni aiuti umanitari a Gaza dopo che gran parte del territorio costiero di 2,3 milioni di persone era stato ridotto a una terra desolata a causa dell’assalto israeliano.

Altro carburante e 56 camion di rifornimenti umanitari sono entrati a Gaza giovedì, hanno detto il ministero della Difesa israeliano e la Mezzaluna Rossa Palestinese.

Ma le consegne di cibo, acqua, forniture mediche e carburante rimangono molto al di sotto di quanto necessario, dicono gli operatori umanitari.

Giovedì, in una riunione di emergenza ad Amman, il re di Giordania Abdullah ha esortato i funzionari delle Nazioni Unite e i gruppi internazionali a fare pressione su Israele affinché consenta maggiori aiuti nell’enclave assediata.

Quando il cessate il fuoco è entrato in vigore una settimana fa, Israele si stava preparando a spostare il focus delle sue operazioni nel sud di Gaza, dopo l’assalto al nord durato sette settimane.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, ha affermato di aver detto a Netanyahu che Israele non può ripetere nel sud di Gaza le massicce vittime civili e lo sfollamento di residenti che ha inflitto nel nord.

“Abbiamo discusso i dettagli della pianificazione in corso da parte di Israele e ho sottolineato l’imperativo per gli Stati Uniti che la massiccia perdita di vite civili e lo sfollamento della scala che abbiamo visto nel nord di Gaza non si ripetano nel sud”, ha detto Blinken ai giornalisti a Tel Aviv. , aggiungendo che il governo israeliano era d’accordo.