Fra Iran e Usa c’è un’intesa segreta, forse solo a distanza, per fermare l’estensione del conflitto in Medio Oriente scatenato dall’attacco di ottobre 2023 di Hamas a Israele? La nuova e altrimenti inspiegabile distensione ha consentito agli americani di ritirare alcune portaerei dal Mediterrano per dirottarle dove gli strateghi del Pentagono ritengono ci sia più bisogno, verso la Cina.

C’è un dato di fatto, riferito da Ahmed Rasheed, Parisa Hafezi and Timour Azhari di Reuters. La distensione seguita a una visita del comandante della forza d’élite iraniana Quds a Baghdad ha portato a una pausa negli attacchi contro le truppe statunitensi da parte di gruppi allineati all’Iran in Iraq, hanno detto a Reuters diverse fonti iraniane e irachene, affermando che si è trattato di un segno che Teheran vuole prevenire un conflitto più ampio.

Esmail Qaani ha incontrato i rappresentanti di diversi gruppi armati all’aeroporto di Baghdad il 29 gennaio, meno di 48 ore dopo che Washington aveva accusato i gruppi dell’uccisione di tre soldati americani nell’avamposto della Torre 22 in Giordania, hanno detto le fonti.

Qaani, il cui predecessore è stato ucciso da un drone americano vicino allo stesso aeroporto quattro anni fa, ha detto alle fazioni che spargere sangue americano avrebbe rischiato una pesante risposta da parte degli Stati Uniti.

Ha detto che le milizie dovrebbero restare nascoste, per evitare attacchi statunitensi contro i loro comandanti, la distruzione di infrastrutture chiave o anche una ritorsione diretta contro l’Iran, dicono le fonti.

Sebbene inizialmente una fazione non fosse d’accordo con la richiesta di Qaani, la maggior parte delle altre lo è stata. Il giorno successivo, il gruppo d’élite Kataib Hezbollah, sostenuto dall’Iran, ha annunciato che avrebbe sospeso gli attacchi.

Il governo di Baghdad, alleato sia di Teheran che di Washington, sta cercando di impedire che l’Iraq diventi nuovamente un campo di battaglia per potenze straniere e ha chiesto all’Iran di aiutare a tenere a freno i gruppi dopo l’attacco alla Giordania, hanno detto cinque fonti.

Il primo ministro Mohammed Shia al-Sudani “ha lavorato con tutte le parti interessate sia all’interno che all’esterno dell’Iraq, avvertendole”, che l’escalation “destabilizzerà l’Iraq e la regione”, ha detto a Reuters il consigliere per gli affari esteri del Sudan Farhad Alaadin quando gli è stato chiesto di confermare la visita di Qaani e la richiesta di aiuto per tenere a freno i gruppi armati.

L’attacco “ha fatto il gioco del governo iracheno”. ha detto un politico sciita della coalizione di governo. Dopo la successiva tregua delle ostilità, il 6 febbraio sono ripresi i colloqui con gli Stati Uniti sulla fine della presenza americana in Iraq.

Anche diversi partiti e gruppi armati allineati con l’Iran in Iraq preferiscono i colloqui piuttosto che gli attacchi per porre fine alla presenza delle truppe statunitensi. Washington non è stata disposta a negoziare un cambiamento nella sua posizione militare sotto il fuoco, temendo di incoraggiare l’Iran.

Gli Stati Uniti hanno attualmente circa 2.500 soldati in Iraq e 900 in Siria in missione di consulenza e assistenza. Fanno parte di una coalizione internazionale schierata nel 2014 per combattere lo Stato islamico, principalmente nell’ovest del paese e nell’est della Siria.

Un portavoce del Dipartimento di Stato americano, che ha rifiutato di commentare la visita di Qaani a Baghdad, ha detto che la presenza americana in Iraq passerà a “una relazione di sicurezza bilaterale duratura”.

Gli Stati Uniti affermano che l’Iran ha un alto livello di controllo su quelli che chiamano “delegati” iraniani nella regione. Teheran afferma di aver finanziato, consigliato e addestrato gli alleati, ma sono loro che decidono le operazioni da soli.

Un altro funzionario statunitense ha riconosciuto il ruolo dell’Iran nel ridurre gli attacchi, ma ha affermato che non è chiaro se la tregua durerà.

“Dobbiamo vedere più lavoro svolto sul campo” dall’Iraq per controllare le milizie, ha detto un alto funzionario americano, sottolineando che sono stati effettuati solo pochi arresti dopo un attacco di mortaio di dicembre contro l’ambasciata americana a Baghdad.

SICUREZZA DELL’AEROPORTO

Mentre l’Iran si preparava ad una risposta degli Stati Uniti all’attacco alla Giordania, Qaani ha effettuato la visita rapidamente e non ha lasciato l’aeroporto, “per rigorosi motivi di sicurezza e temendo per la sua incolumità”, ha detto una fonte della sicurezza irachena.

L’attacco del 2020 che ha ucciso l’ex leader della Forza Quds Qassem Soleimani fuori dall’aeroporto ha fatto seguito a un attacco che Washington ha attribuito anche a Kataib Hezbollah che ha ucciso un appaltatore statunitense, e all’epoca ha suscitato timori di una guerra regionale. Insieme a Soleimani, il drone ha ucciso l’ex leader di Kataib Hezbollah Abu Mahdi al-Muhandis.

Sia Teheran che Baghdad volevano evitare una simile escalation questa volta, hanno detto nove fonti.

“Gli iraniani hanno imparato la lezione dalla liquidazione di Soleimani e non volevano che ciò si ripetesse”, ha detto la fonte senior della sicurezza irachena.

Un alto funzionario della sicurezza iraniana ha detto: “La visita del comandante Qaani ha avuto successo, anche se non del tutto, poiché non tutti i gruppi iracheni hanno acconsentito a ridurre l’escalation”. Un gruppo più piccolo ma molto attivo, Nujaba, ha affermato che continuerà gli attacchi, sostenendo che le forze statunitensi se ne andranno solo con la forza.

Resta da vedere quanto durerà la pausa.