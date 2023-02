L’Osservatorio meteorologico piazzato sul Monte Washington negli Usa ha registrato un record di bassa temperatura che, unita alla furia del vento artico di questi giorni (il Blizzard), fa pensare, solo immaginare, a un clima addirittura alieno, tipo Marte.

Monte Washington – 43 gradi, temperatura percepita -78

Non è un’iperbole campata in aria: la colonnina di mercurio ha segnato -43 gradi in questi giorni, ma il Blizzard che soffia a 200 km all’ora fa percepire una temperatura di -78 gradi.

Roba da marziani se consideriamo che il pianeta rosso, che non ha praticamente atmosfera sufficiente a trattenere il calore, di notte presenta temperature medie che si aggirano appunto sui meno 70 gradi.

Le immagini confermano lo scenario, in un luogo situato a nord, ma di certo lontano dal Polo: siamo nella parte settentrionale della catena dei Monti Appalachi, nel New Hampshire.

Nemmeno l’altezza è proibitiva, siamo a 1917 metri sul livello del mare. Gli esperti ci dicono che questo wind chill è vento più freddo mai registrato negli Stati Uniti continentali, secondo l’indice di raffreddamento eolico.