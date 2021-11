Morso da un cobra mentre è seduto sul water: pene va in cancrena, serve un intervento

In Sudafrica, un olandese di 47 anni mentre era seduto sul water è stato morso da un cobra. L’organo genitale è andato in cancrena e l’uomo ha dovuto sottoporsi a un intervento di chirurgia ricostruttiva. Secondo quanto riferisce il Mirror, il turista si era recato in Sudafrica per partecipare a un safari. Lo riporta Giampaolo Scacchi.

Sudafrica: turista morso al pene da un cobra mentre è al bagno

Approfittando di una sosta durante la visita a una riserva naturale è andato in bagno. Quando si è seduto sul water è stato morso da un cobra velenoso.

Urology Case Reports ha parlato del caso e sembra che prima di essere ricoverato abbia atteso ben tre ore l’arrivo dell’eliambulanza.

Durante il trasporto in ospedale, distante 350 km, il 47enne ha avvertito un forte bruciore ai genitali, hanno iniziato a gonfiarsi e a diventare viola, segno di necrosi scrotale.

Il pene è stato avvelenato

Secondo Urology Case Reports si tratta del primo caso registrato di avvelenamento dei genitali causato da un cobra.

In ospedale è stata diagnosticata la necrosi scrotale ed è stato sottoposto alle cure del caso ma gran parte del tessuto del pene non era recuperabile. Nove giorni dopo, il turista è tornato nei Paesi Bassi ed è stato sottoposto a un intervento di ricostruzione dell’organo genitale.

L’operazione è stata eseguita utilizzando un innesto di tessuto prelevato dall’inguine ed ha avuto successo. Dopo un anno, il paziente ha recuperato la funzionalità dell’organo genitale.