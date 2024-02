Mutilazioni genitali femminili, infibulazione, la campagna per abolirle si prepara ad attraversare l’Africa. Sarà un viaggio di 12.000 chilometri, annuncia Arab News. La carovana di migliaia di attivisti avrà inizio in Mauritania e terminerà a Gibuti. In Somalia, circa il 98% delle donne ha subito mutilazioni genitali

Le sopravvissute africane alla mutilazione genitale femminile guideranno una carovana di migliaia di attivisti in tutto il continente nel tentativo di porre fine alla pratica.

Attivisti di base e funzionari di organizzazioni percorreranno circa 12.000 km attraverso l’Africa, organizzando eventi e campagne di sensibilizzazione sui media nelle aree in cui la MGF è comunemente praticata. La coalizione #FrontlineEndingFGM visiterà 20 paesi con convogli che tenteranno di sfidare la pratica delle MGF utilizzando informazioni adattate all’area locale.

Ayo Bello-Awodoyin, che guida la campagna mediatica globale per porre fine alle MGF in Nigeria, ha dichiarato: “Stiamo spostando il potere. Gli attivisti di base che hanno svolto il lavoro ma non hanno avuto il sostegno per farlo a questo livello, ora avranno l’opportunità di manifestarsi in massa in diversi paesi e guidare questi sforzi”. La carovana inizierà il suo viaggio a giugno, partendo dalla Mauritania, nell’Africa nordoccidentale. Si prevede che raggiungerà Gibuti nel Corno d’Africa entro la metà del 2026.

Sebbene le MGF siano diminuite in tutto il continente – in alcuni luoghi rapidamente – la pratica continua nonostante sia illegale in molti paesi africani, cosa che gli attivisti attribuiscono alla scarsa applicazione della legge. In Somalia, Gambia, Mali e Guinea, la pratica è ancora fortemente sostenuta dall’opinione pubblica.

Bello-Awodoyin ha affermato: “La questione principale è l’efficacia delle leggi: se diciamo che le MGF sono un reato punibile ma non c’è alcun procedimento giudiziario, diventa una grande sfida”. Secondo gli attivisti, uno dei principali ostacoli allo sradicamento della pratica è la convinzione regionale secondo cui le MGF sono un mandato religioso, anche in Somalia, dove si stima che il 98% delle donne abbia subito l’escissione.

Secondo gli attivisti, i messaggi contro le MGF rivolti alle popolazioni locali devono essere adattati alle specifiche credenze culturali e religiose delle regioni africane. Ifrah Ahmed, sopravvissuta alla MGF e fondatrice della fondazione Ifrah, ha dichiarato: “Avrà un enorme impatto per la comunità sentire un leader religioso dire che non si tratta di una pratica religiosa, ma culturale”.

#FrontlineEndingFGM si recherà anche nelle aree rurali che ospitano sfollati interni, ai quali verranno fornite informazioni tramite documentari sulle conseguenze sanitarie delle MGF.La pratica può portare a complicazioni durante il parto, traumi, problemi mestruali e sessuali e in alcuni casi alla morte. Ahmed ha detto: “Quando guardano questi documentari da soli, li raggiungeranno in modo diverso. Una cosa è dire loro che le ragazze stanno morendo a causa delle MGF, un’altra è vederlo”.

Le precedenti campagne per sradicare la pratica hanno riportato risultati promettenti. La regione del fiume Tana in Kenya ha registrato un calo dell’84% nella forma peggiore di MGF a seguito di un progetto di trasmissione triennale condotto da leader religiosi locali. Bello-Awodoyin ha dichiarato: “Spero che le persone imparino quanto siano dannose le MGF… e che i sopravvissuti e i leader delle organizzazioni di base non smettano di combattere”.