E’ morto l’ex giocatore di football americano O.J. Simpson dopo una battaglia contro il cancro. Aveva 76 anni. Lo riporta Tmz citando la famiglia.

Nel 1994 l’ex-star del football ed attore venne accusato dell’omicidio dell’ex-moglie Nicole Brown e del suo compagno. Il caso ebbe impressionante risonanza mediatica per via della violenza dell’omicidio, della notorietà del presunto assassino e dell’incandescente dibattito sul razzismo e la discriminazione degli afroamericani che la strategia difensiva riuscì clamorosamente a imporre all’ attenzione della giuria, e della opinione pubblica, a discapito della valutazione oggettiva di prove, indizi e risultati dell’ indagine.

O. J. Simpson fu invece condannato nel 2008 per un furto di cimeli sportivi (con minaccia armata). Era finito prima in carcere e poi in libertà condizionata, regime dal quale è uscito il primo dicembre del 2021.