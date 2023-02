Oscar Pistorius, vita dietro le sbarre a 10 anni dalla uccisione di Reeva Steenkamp.

Oscar Pistorius, ex campione paraolimpico sudafricano noto come Blade Runner o come “the fastest man on no legs” (il più veloce uomo senza gambe), il 14 febbraio 2013 uccideva la fidanzata, la modella ventinovenne Reeva Steenkamp, nella loro casa di Pretoria in Sud Africa.

Pistorius era stato condannato in primo grado a sei anni per omicidio colposo. Il procuratore generale fece appello e la sentenza fu commutata in omicidio volontario e 13 anni e 5 mesi di carcere.

A dieci anni di distanza dal delitto, il quotidiano Mirror racconta alcuni momenti della vita del detenuto nel carcere a bassa sicurezza di Atteridgeville.

Pistorius è stato visto lavorare nei campi agricoli attorno alla prigione alla guida di un trattore rosso mentre veniva addestrato a tracciare i solchi. I campi producono verdure che vengono vendute sul mercato esterno e il cui ricavato aiuta a sfamare gli scolari più svantaggiati e poveri.

Queste attività, insieme al fatto che viene considerato un detenuto modello, probabilmente serviranno ad orientare la commissione preposta a concedergli la libertà vigilata

Se la richiesta fosse accolta Pistorius avrebbe scontato otto anni di una condanna di 15 secondo il sistema carcerario inglese che aiuta i detenuti nei loro percorsi riabilitativi, mentre pochissimi sono i contatti con i famigliari delle vittime.

Se la richiesta fosse respinta Pistorius dovrebbe lasciare la prigione perché Atteridgeville sarà riservato alle sole donne.

Nel frattempo l’anniversario della morte della fotomodella è commemorato dai genitori di Reeva, da altri familiari e dagli amici. Le sue ceneri, mescolate con quello di un amico morto alla fine del 2022, sono stats disperse in mare cantando le canzoni preferite dalla giovane donna.