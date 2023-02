Palloni spia, è quasi guerra e psicosi alieni, UFO anche a Monte Mario (Roma)? Ci mancavano i marzianiPsicosi alieni. Ma cosa sta succedendo nei cieli?

Palloni-spia o extraterrestri? Di certo non sono una novità. Da tempo volano, nel blu dipinto di blu, oggetti misteriosi: il fatto è che si vanno intensificando. In una sola settimana Joe Biden ha dato il suo ok all’abbattimento del quarto oggetto non identificato e il Pentagono ha escluso ogni riferimento agli Extraterrestri. E allora? La Casa Bianca frena e nel dubbio spara. “Sono una minaccia per gli USA” e via con la loro distruzione.

Il quarto oggetto misterioso volava nello spazio aereo al confine con il Canada, sui siti militari sensibili americani, nella regione dei Grandi Laghi. Fonti militari hanno tranquillizzato Washington ma Biden, conoscendo i suoi polli, ha spedito un F-16 sul lago Huron e l’oggetto è stato distrutto. Poco prima la Federal Aviation Administration (Faa) aveva chiuso lo spazio aereo sul vicino lago Michigan per non meglio precisati motivi di “”difesa nazionale “. Per capirci: l’oggetto abbattuto volava ad una quota di 14 km e aveva le dimensioni di una automobile.

MISTERO INQUIETANTE

Per ora non si sa molto. Tutto top secret. Silenzio imperscrutabile. Poco o nulla trapela. È presto per trarre conclusioni. Tuttavia qualcosa emerge. I funzionari di Stato americani non sono in grado ancora di dire se a bordo del quarto ufo “ ci fossero apparecchiature di sorveglianza. Non sappiamo ancora da dove provenisse o quale fosse il suo scopo, ne’ tantomeno se fosse militare, amatoriale o di altra natura “. L’ufo è caduto in acque gelide e gli ufficiali si aspettano di poter recuperare tutti i detriti ma purtroppo la superficie marina non era perfettamente congelata e alcuni pezzi sono affondati. Bisognerà aspettare alcuni giorni per capire l’esito del recupero e quindi avere ulteriori indicazioni.

TENSIONE ALLE STELLE

Sale la tensione tra Washington e Pechino. Dalla guerra fredda, passando per la cyberguerra, si è ora arrivati alla guerra dei palloni-spia. La Cina accusa gli Stati Uniti di avere inviato oltre 10 palloni spia in sorvolo illegale sui propri cieli a partire dall’inizio del 2022. Pechino ha aggiunto:” L’America dovrebbe smettere di calunniare, screditare o incitare allo scontro. L’indifferenza di Pechino cresce con l’aumento degli oggetti volanti non identificati abbattuti sui cieli del Nord America”. Dal canto loro gli USA insistono sulla minaccia dovuta alle “Capacità di sorveglianza “. Ma escludono finora ogni ipotesi alieni benché una certa psicosi vada diffondendosi. Il comandante militare Glen Van- Herch ha detto che potrebbe essere un “ Tipo di pallone gassoso” o un oggetto alimentato “Un qualche tipo di sistemare di propulsione”. In queste scintille spaziali si inserisce Taiwan che ha registrato il passaggio di palloni militari cinesi nel suo spazio aereo in questi ultimi anni. Il che aumenta le preoccupazioni che Pechino potrebbe prepararsi per un attacco al paese.

ANCHE L’ITALIA È SOTTO SORVEGLIANZA?

La psicosi sta arrivando anche in Italia? Lunedi 13 sera, intorno alle 21, sui cieli di Monte Mario, zona nord di Roma, alcuni testimoni hanno detto che uno strano oggetto, come una scia luminosa, si è stagliata sopra le loro teste per parecchi secondi. Dopo il Covid e la guerra nel cuore dell’Europa ci mancavano solo i Marziani.