Pecora gigante ibridata da offrire come preda ai cacciatori, così un allevatore del Montana è finito in Tribunale, essendo illegale quella attività, durata anni, iniziata nel 2013, in cui almeno sei persone hanno creato “ibridi di pecore giganti” incrociando specie diverse. Matthew Brown della Associated Press ricostruisce la vicenda che ha del fantascientifico.

Arthur “Jack” Schubarth, 80 anni, di Vaughn, nel Montana, si è dichiarato colpevole delle accuse di traffico di animali selvatici e cospirazione per il traffico di animali selvatici davanti a un giudice federale a Great Falls. Ogni imputazione prevede una pena massima di cinque anni di carcere e una multa di 250.000 dollari. La sentenza sarà emessa in luglio.

Schubarth e almeno altre cinque persone cercarono di creare “ibridi di pecore giganti” incrociando specie diverse. Il loro obiettivo era quello di ottenere prezzi elevati dalle riserve di caccia dove le persone sparano a trofei di selvaggina in cattività a pagamento.

Utilizzando il tessuto biologico ottenuto da un cacciatore che uccise una pecora selvatica in Kirghizistan appartenente alla specie animale più grande del mondo, la pecora Marco Polo Argali, Schubarth si era procurato embrioni clonati dell’animale da un laboratorio.

Gli embrioni furono successivamente impiantati in una pecora, dando vita a una pura pecora Argali di Marco Polo che Schubert chiamò “Montana Mountain King”, mostrano i documenti. Lo sperma del Montana Mountain King è stato utilizzato per impregnare artificialmente altre pecore per creare una specie di pecora più grande e più preziosa, inclusa una prole che ha raggiunto un accordo per vendere a due persone in Texas per 10.000 dollari.

Le pecore Argali maschi possono pesare più di 130 chili e hanno corna lunghe fino a 1 metro e mezzo, il che le rende apprezzate da alcuni cacciatori. Sono protetti dalla convenzione internazionale come specie minacciata e ne è vietata l’importazione nel Montana per proteggere le pecore autoctone dalle malattie e dall’ibridazione.

Una persona che non è stata nominata nei documenti del tribunale ha spedito 74 pecore di una specie proibita dal Minnesota al ranch di Schubarth per essere inseminate artificialmente con lo sperma del Montana Mountain King. La prole che possedeva solo una parte della genetica delle pecore dell’Asia centrale veniva venduta per importi inferiori.

Nel 2019, Schubarth ha pagato 400 dollari a una guida per i testicoli di una pecora bighorn delle Montagne Rocciose delle dimensioni di un trofeo uccisa nel Montana. Schubarth estraeva lo sperma dai testicoli delle pecore bighorn e lo utilizzava per allevare grandi pecore bighorn e pecore incrociate con la specie argali.