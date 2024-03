Il SUV in manovra ha invaso per errore il vialetto di casa sua, così lui ha sparato uccidendo una donna che era seduta davanti. Un giudice americano lo a condannato a “almeno” 25 anni di carcere.

Kevin Monahan, 66 anni, è stato condannato per omicidio di secondo grado per la morte di Kaylin Gillis. La tragedia si è compiuta in aprile 2023 ma in America le notizie di giudiziaria si apprendono nelle aule di giustizia.

La vittima stava viaggiando sul SUV in una piccola carovana composta da due auto e una motocicletta che saveva sbagliato strada e era finita nel lungo e tortuoso vialetto di Monahan mentre cercava una festa a casa di un’altra persona nella città di Hebron, nel Connecticut.

“Penso che sia importante che la gente sappia che non è giusto sparare alle persone e ucciderle mentre percorrono il proprio vialetto”, ha detto il giudice Adam Michelini. A parte l’effetto deterrente più ampio, Michelini ha affermato che è importante che Monahan rimanga dietro le sbarre piuttosto che essere libero di fare del male a più persone.

Il giudice ha emesso la pena massima dopo che il padre, il fidanzato e il migliore amico di Gillis hanno raccontato all’aula gremita e alla corte la loro angoscia e il vuoto incommensurabile nelle loro vite.

“Kaylin era un’anima dolce e amorevole, qualcosa che puoi solo desiderare di ottenere”, ha detto il fidanzato Blake Walsh dallo stand, mentre Monahan sedeva con una faccia di pietra.

Il giudice ha condannato Monahan a 25 anni di carcere per omicidio di secondo grado e ha inflitto una condanna consecutiva da un anno e un terzo a quattro anni per aver manomesso prove fisiche. Contemporaneamente verrà scontata una condanna per comportamento sconsiderato.

Michelini ha rimproverato Monahan per non aver mostrato rimorso.

«Hai ucciso Kaylin Gillis. Hai sparato a un’auto piena di persone e non ti importava cosa sarebbe successo e hai mentito ripetutamente al riguardo. Meriti di trascorrere in carcere il tempo massimo consentito dalla legge”, ha affermato il giudice.

I pm avevano chiesto il massimo. La difesa ha chiesto clemenza. Monahan ha rifiutato l’opportunità di parlare. E poi è stato portato via, tra gli applausi e il grido di “vigliacco” dalla tribuna.

Gli avvocati della difesa hanno detto che faranno appello.

La morte di Gillis ha attirato l’attenzione ben oltre lo stato di New York. È successo pochi giorni dopo la sparatoria del sedicenne Ralph Yarl a Kansas City. Yarl, che è nero, è stato ferito da un uomo bianco di 84 anni dopo essere andato alla porta sbagliata mentre cercava di andare a prendere i suoi fratelli minori.

La notte della morte di Gillis, il gruppo di amici si era reso conto del proprio errore e si stava voltando nel vialetto. Monahan è uscito sul ponte e ha sparato due colpi, il secondo ha colpito Gillis al collo mentre era seduta sul sedile del passeggero anteriore di un SUV guidato dal suo ragazzo, hanno detto i pubblici ministeri.

Monahan ha sostenuto che il colpo mortale è stato un incidente e che il fucile era difettoso. Ha anche detto che credeva che la casa a circa 40 miglia (65 chilometri) a nord di Albany fosse “sotto assedio” da parte di intrusi, e ha detto di essere uscito per sparare un colpo di avvertimento per cercare di spaventare il gruppo mentre sua moglie si nascondeva all’interno.

I pubblici ministeri hanno sostenuto che Monahan era motivato da una rabbia irrazionale nei confronti dei trasgressori.