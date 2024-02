Taglie forti, Olivia si consola: “Alcuni uomini mi ridicolizzano perché sono una taglia 22 ma so che segretamente mi amano”

Taglie forti, Olivia si consola: “Alcuni uomini mi ridicolizzano perché sono una taglia 22 ma so che segretamente mi amano”.

Olivia Messina, modella canadese plus size, soggetta a body shaming da parte di molti uomini, ha reagito condividendo la sua realtà quotidiana fatta di vili troll che la giudicano disgustosa ma che continuano a tornare sul suo profilo.

La donna, riferisce il Mirror (a questo link tante belle foto), non si lascia intimorire o turbare da questi assalti online. Anzi, rilancia affermando che questo continuo ritornare sul suo profilo altro non è che il desiderio segreto di uomini che non osano dichiararlo.

Olivia, 22 anni, continua a sfoggiare felicemente la sua immagine curvy di taglia 22. Ha condiviso uno scatto che la ritrae in reggiseno e leggings sportivi mentre mangia un panino e ha postato insieme una risposta diventata iconica. La giovane sostiene che non solo non è infastidita ma che i loro continui attacchi rivelano una loro attrazione, evidentemente inconfessabile, tanto da fare apparire continuamente lei, e donne come lei, nei loro feed.

L’influencer sa che gli uomini guardano il suo corpo e si pone sempre la medesima domanda e cioè “se è così ripugnante perché continuano a guardarlo”. Azzarda un’ipotesi. Probabilmente arrabbiati con loro stessi per l’attrazione che provano, pensano di contrastare questo loro inconfessabile piacere sminuendola, umiliandola, rovesciandole addosso parole vergognose come se tutto ciò consentisse loro di recuperare il potere che sentono di aver perso con i loro sentimenti di imbarazzo e vergogna per questa attrazione.

Di solito Olivia, aggiunge il Mirror, ignora questi attacchi ma di tanto in tanto risponde ai troll con commenti del tipo “aww grazie” e constata come cambino immediatamente atteggiamenti e cerchino di flirtare con lei e, come dice, questi sono comportamenti che sembrano avvalorare la sua tesi.

Molti utenti rispondono a Olivia per sostenerla con parole di simpatia e qualche volta esilaranti come ad esempio quelle di un fan che dice di trovarla assolutamente ridicolmente attraente e di essere felice che lei sia nel suo feed e che l’algoritmo funzioni!