Terremoto di Capodanno in Giappone, previste nuove scosse, onde di 5 metri, 36 mila famiglie senza luce

Un fortissimo terremoto di magnitudo 7,6, ha colpito lunedì la regione di Noto, nel Giappone centrale, alle 4,10 del pomeriggio di Capodanno (il Giappone è avanti 8 ore rispetto all’Italia).

È uno sciame sismico preceduto nelle settimane passate da 19 scosse, destinato a nuove scosse violente nei prossimi giorni.

Il terremoto ha provocato allarmi tsunami e ordini di evacuazione in diverse prefetture, causato il crollo di edifici e interrotto i servizi di elettricità e di telefonia mobile nella prefettura di Ishikawa, epicentro del terremoto.

Sono stati interrotti i voli e i servizi ferroviari verso la regione colpita.

Il sisma, , ha provocato onde di circa 5 metri lungo alcune parti della costa del Mar del Giappone, mentre si prevede un’onda più grande.

L’Agenzia meteorologica giapponese (JMA) ha emesso un’allerta tsunami per le prefetture costiere di Ishikawa, Niigata e Toyama, segnando la prima grande allerta dal terremoto e dallo tsunami del marzo 2011 che hanno colpito il Giappone nord-orientale.

Un allarme tsunami importante significa che c’è la possibilità che si formino onde superiori a 3 metri (9,84 piedi).

La Russia ha anche emesso allerta tsunami nelle sue città dell’estremo oriente di Vladivostok e Nakhodka.

Alcune case sono state distrutte e unità dell’esercito sono state inviate per aiutare nelle operazioni di salvataggio.

Nei prossimi giorni potrebbero verificarsi terremoti più forti nell’area, dove l’attività sismica ribolle da più di tre anni. Il primo ministro Fumio Kishida ha anche avvertito i residenti di prepararsi ad altri disastri.

“I residenti devono rimanere in allerta per ulteriori possibili terremoti ed esorto le persone nelle aree in cui è previsto lo tsunami a evacuare il prima possibile”, ha detto Kishida.

L’Agenzia meteorologica giapponese ha avvertito che le scosse di assestamento e gli tsunami potrebbero continuare fino a una settimana e ha consigliato ai residenti di stare in guardia per almeno due o tre giorni per un altro terremoto di magnitudo 7.

Un funzionario ha detto ai giornalisti che i terremoti potrebbero anche causare frane. e ha avvertito del crollo degli edifici a causa delle scosse di assestamento. Ha detto che l’agenzia aveva già registrato un totale di 19 terremoti centrati nella penisola di Noto a Ishikawa.

Le immagini trasmesse dai media locali hanno mostrato un edificio che crolla in un pennacchio di polvere nella città costiera di Suzu e un’enorme crepa in una strada a Wajima dove genitori in preda al panico tengono stretti i loro figli. Il sisma ha scosso anche gli edifici della capitale Tokyo, a circa 500 chilometri da Wajima, sulla costa opposta.

Più di 36.000 famiglie hanno perso la corrente elettrica nelle prefetture di Ishikawa e Toyama, ha affermato il fornitore di servizi pubblici Hokuriku Electric Power (9505.T).

I servizi ferroviari ad alta velocità per Ishikawa sono stati sospesi mentre gli operatori di telecomunicazioni Softbank (9434.T) e KDDI (9433.T) hanno segnalato interruzioni del servizio telefonico e internet a Ishikawa e Niigata, secondo i loro siti web.

L’Autorità di regolamentazione nucleare del Giappone ha affermato che non sono state confermate irregolarità nelle centrali nucleari lungo il Mar del Giappone, inclusi cinque reattori attivi negli impianti Ohi e Takahama di Kansai Electric Power (9503.T) nella prefettura di Fukui.

L’impianto Shika di Hokuriku a Ishikawa, la centrale nucleare più vicina all’epicentro del terremoto, aveva già spento i suoi due reattori prima del sisma per ispezioni regolari e non ha riscontrato alcun impatto del sisma, ha detto l’agenzia.

Il terremoto e lo tsunami del 2011 hanno ucciso quasi 20.000 persone e devastato le città e le fusioni nucleari a Fukushima.

Un altro terremoto, noto come il Grande Terremoto Hanshin, colpì il Giappone occidentale nel 1995, uccidendo più di 6.000 persone, principalmente nella città di Kobe.

Il terremoto di lunedì si è verificato durante la festività pubblica del 1° gennaio, quando tradizionalmente milioni di giapponesi visitano i templi per celebrare il nuovo anno.