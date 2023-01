In un video un drone kamikaze ucraino segue e fa saltare un blindato russo, i soldati di Putin muoiono come mosche

In un video un drone kamikaze ucraino segue e fa saltare un blindato russo, ecco come i soldati di Putin muoiono come mosche, come tedeschi e italiani nel '42

di Giampaolo Scacchi

Pubblicato il 22 Gennaio 2023 - 19:48