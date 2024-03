Una scossa di erremoto di magnitudo 6.9 ha colpito la Papua Nuova Guinea domenica mattina. Il terremoto ha colpito 88 chilometri a sud-ovest di Wewak, una città di 25.000 abitanti che funge da capitale della provincia di Sepik Est della Papua Nuova Guinea.

Non ci sono notizie immediate di danni o feriti. La scossa è stata declassata da una magnitudo preliminare di 7..0. Il Pacific Tsunami Warning Center ha affermato che non c’è “nessuna minaccia tsunami” a causa del terremoto nell’entroterra, che ha colpito alle 6:22 ora locale (2022 GMT sabato) a una profondità di circa 35 chilometri (21 miglia).

Il “notevole terremoto” ha colpito circa 88 chilometri (54 miglia) a sud-ovest di Wewak, ha detto l’USGS, una città di 25.000 abitanti che funge da capitale della provincia di Sepik orientale in Papua Nuova Guinea.

I terremoti sono comuni in Papua Nuova Guinea, che si trova sulla sommità dell’”Anello di Fuoco” sismico, un arco di intensa attività tettonica che si estende attraverso il sud-est asiatico e attraverso il bacino del Pacifico.

Sebbene raramente causino danni estesi negli altopiani della giungla scarsamente popolata, possono provocare frane distruttive.

Almeno sette persone sono state uccise nell’aprile dello scorso anno quando un terremoto di magnitudo 7.0 colpì un’area ricoperta dalla giungla all’interno del paese.

Molti dei nove milioni di cittadini dell’isola vivono fuori dalle grandi città, dove il terreno difficile e la mancanza di strade asfaltate possono ostacolare seriamente gli sforzi di ricerca e salvataggio.