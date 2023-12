Agente penitenziario donna che ha condiviso “chat sessuali” e immagini esplicite con tre detenuti condannata a 18 mesi di carcere in Gran Bretagna.

Un’agente penitenziaria che ha condiviso “chat sessuali” e immagini esplicite con tre detenuti che sorvegliava è ora lei stessa dietro le sbarre.

Sarah Janes Williams, 38 anni, di Widnes, Cheshire, lavorava nella prigione di Liverpool: è “caduta nella trappola e nelle mani di sofisticati criminali”, hanno dichiarato i suoi avvocati.

La Corte di Liverpool ha appreso che la lavoratrice sapeva che i detenuti avevano dei telefoni cellulari, e che ha scelto di iniziare a scambiare messaggi e immagini esplicite con loro, piuttosto che denunciare i loro dispositivi illegali ai suoi capi.

La corte ha appreso che queste interazioni includevano “messaggi e immagini a sfondo sessuale”. Tuttavia, la Williams non ha avuto alcun contatto fisico sessuale con le persone che doveva sorvegliare.

Il tribunale ha inoltre appreso che dopo aver terminato il suo addestramento – che comprendeva una formazione sulla “prevenzione della corruzione” – era stata collocata nell’ala “Canal” di Altcourse.

Il carcere di categoria B, gestito dalla Sodexo, ospita criminali che scontano pene medio-lunghe e anche detenuti con cattiva condotta.

La sua cattiva condotta è venuta alla luce invece quando i capi di Altcourse hanno ricevuto una soffiata sul suo coinvolgimento in comportamenti inappropriati.

La questione è stata poi sottoposta al dipartimento anticorruzione della North West Regional Organised Crime Unit dopo che i telefoni sequestrati ai detenuti hanno rivelato le comunicazioni illecite.

La Williams è stata quindi arrestata a casa nel luglio 2020 e giovedì è stata incarcerata per 18 mesi dopo essersi dichiarata colpevole di tre capi d’accusa per cattiva condotta in pubblico ufficio e di un capo d’accusa per accesso non autorizzato ai dati.

Due dei detenuti con cui la donna stava messaggiando si sono dichiarati colpevoli di possesso di telefoni cellulari in carcere e gli è stata estesa la pena detentiva.

Connor Crawford, che sta scontando una condanna per possesso di armi da fuoco, si è dichiarato colpevole di possesso di un telefono cellulare in carcere ed è stato condannato l’8 giugno presso la Liverpool Crown Court per altri sei mesi.

Anche Craig Steenson, che sta scontando una condanna per associazione a delinquere finalizzata alla fornitura di droghe di classe A, si è dichiarato colpevole di possesso di un telefono cellulare in carcere ed è stato condannato l’8 giugno alla Liverpool Crown Court per altri sei mesi.

Un terzo detenuto dovrà presentarsi in tribunale il prossimo anno.

La madre di tre figli ha anche confidato a uno dei criminali che un altro detenuto era sospettato dai suoi colleghi di avere oggetti illeciti nella sua cella, e inoltre ha cercato illegalmente informazioni nel database del carcere per scoprire in quale prigione fosse detenuto un altro individuo.

Il giudice Watson, che giovedì l’ha condannata a 18 mesi di carcere, ha dichiarato che “leggendo tra le righe” dei rapporti redatti su di lei, è apparsa come “una persona che cerca di ottenere approvazione”.

Il giudice prosegue: “All’inizio del suo lavoro ha cercato l’approvazione non dei colleghi e degli altri agenti penitenziari, ma dei detenuti.

Così facendo, ha compromesso la sua posizione e quella di tutti gli altri in termini di sicurezza nel reparto e ha permesso a tre detenuti con forti legami con la criminalità organizzata di avere contatti liberi con i loro soci criminali”.

Il giudice Watson ha detto che la Williams, conosciuta anche con il nome da nubile di Moore, sapeva che i detenuti avevano quattro telefoni cellulari.

Durante le perquisizioni domiciliari sono stati trovati dettagli sui membri delle bande, alcuni dei quali rivali dei detenuti. Si è scoperto che la donna aveva inviato denaro a uno di loro dopo che questi era stato trasferito in un carcere di Manchester.

Il giudice ha affermato che la richiesta da parte di uno di loro di informazioni dal database sulla posizione di un altro membro del gruppo della criminalità organizzata, sia esso un associato o un rivale, “non è stata una cosa innocua”.

Matthew O’Neill, avvocato difensore, ha dichiarato che la Williams aveva ceduto “al fascino di questi prigionieri”, aggiungendo che la sua assistita potrebbe soffrire di un disturbo della personalità “che potrebbe aver compromesso il suo processo decisionale”.

Ha aggiunto: “È stata collocata in un’ala con criminali pericolosi e sofisticati e in un momento in cui soffriva per la sua salute mentale. Aveva una diagnosi di disturbo affettivo bipolare”.

L’ispettore capo Chris McClellan dell’Unità regionale di criminalità organizzata del Nord-Ovest ha dichiarato: “Le relazioni tra il personale carcerario e i detenuti minano e destabilizzano notevolmente il regime carcerario.

Sarah Williams ha avuto una relazione sentimentale con questi detenuti poco tempo dopo essere entrata nel servizio carcerario.

Nonostante avesse completato la sua formazione iniziale, che comprendeva anche insegnamenti per la prevenzione della corruzione, ha continuamente infranto la legge iniziando molteplici relazioni con i detenuti, portando in carcere telefoni cellulari e passando a questi detenuti informazioni sensibili che aveva ottenuto illegalmente dai sistemi informatici del carcere.

