Variante Lambda, l’ultima mutazione. Il problema è ora la proliferazione delle varianti, potenzialmente in grado di dribblare la risposta immunitaria dei vaccini.

Variante Lambda, l’ultima mutazione

Se in Gran Bretagna sulla soglia dell’immunità di gregge il nuovo nemico si chiama variante Delta (quella indiana per capirci) nei paesi dove le campagne vaccinali segnano il passo la diffusione del virus alimenta la nascita di nuove mutazioni.

In Sudamerica, per esempio, desta preoccupazione la cosiddetta variante Lambda. In Perù, l’81% dei casi va attribuito a questa nuova variante. L’Oms, l’Organizzazione mondiale della Salute, l’ha definita “variante d’interesse”.

Cosa significa variante di interesse

Per definizione il virus muta incessantemente, le mutazioni d’interesse sono quelle che riescono a far breccia nel corpo umano, quelle che possono raggiungere un successo evolutivo.

Variante di interesse (VOI) è una mutazione quindi che ha causato un numero significativo di focolai di Covid-19.

Il passo successivo, da parte dell’Oms, è quello di inserirle tra le varianti pericolose che attualmente sono Alpha, Beta, Gamma e appunto Delta.

La variante Lambda ha dato segno della sua presenza (occorre sequenziare il genoma del virus) in 28 paesi, in gran parte in America Latina.