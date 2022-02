Whoopi Goldberg è stata sospesa per due settimane dalla Abc News per aver affermato che l’Olocausto, a suo modo di vedere “non riguarderebbe la razza”. La popolare attrice afroamericana conduttrice di “The View” è stata fortemente criticata per queste parole.

Whoopi Goldberg e l’affermazione sugli ebrei e l’Olocausto

Goldberg ha detto che l’Olocausto “non aveva nulla a che vedere con la razza”, dicendo che si è trattato “solo” di un episodio di “disumanità degli uomini contro altri uomini“.

Il suprematismo non c’entrava niente, e la prova starebbe nel fatto che i protagonisti erano “due gruppi di persone bianche”. In sostanza “gente bianca contro gente bianca, e quindi voi che combattevate tra voi”.

Abc sospende la conduttrice per due settimane

Quanto detto ha scatenato subito la reazione del network statunitense. Il presidente Kim Godwin ha annunciato la sospensione spiegando che le sue dichiarazioni sono “sbagliate e offensive”.

“Se da un lato Whoopi ha chiesto scusa, dall’altra le ho chiesto di prendere tempo per riflettere e imparare in merito all’impatto dei suoi commenti”, ha aggiunto Godwin, sottolineando che “l’intera organizzazione di Abc News è in solidarietà con i nostri colleghi, amici, familiari e comunità ebraici”.