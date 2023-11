Yemen: petroliera in mano ai ribelli Houthi liberata dai marines Usa

Una nave da guerra della Marina statunitense ha liberato una petroliera in navigazione davanti alle coste dello Yemen, sequestrata dai ribelli Houthi. La marina Usa ha risposto a una chiamata di soccorso proveniente da una petroliera commerciale nel Golfo di Aden. La nave era stata sequestrata da individui armati e ora è al sicuro.

La nave cisterna, che trasportava un carico di acido fosforico, è stata identificata come Central Park dalla compagnia della nave.

In una dichiarazione, l’esercito degli Stati Uniti ha affermato che la USS Mason, con l’aiuto delle navi alleate, ha chiesto che la nave commerciale fosse liberata dagli aggressori.

Cinque persone armate hanno tentato di fuggire su una barca veloce ma sono state inseguite dalla nave americana e alla fine si sono arrese.

La dichiarazione aggiunge che due missili balistici sono stati lanciati dalle parti dello Yemen, controllate dagli Houthi, verso la Mason e la Central Park, ma sono atterrati a circa 10 miglia nautiche di distanza da loro. Non si registrano danni alle navi o feriti.

L’incidente di oggi è l’ultimo di una serie di attacchi avvenuti nelle acque del Medio Oriente da quando è scoppiata la guerra tra Israele e il gruppo palestinese di Hamas il 7 ottobre.

Ciò fa seguito al sequestro di una nave mercantile collegata a Israele da parte degli Houthi, alleati dell’Iran, nel Mar Rosso meridionale la scorsa settimana. Il gruppo, che ha anche lanciato missili balistici e droni armati contro Israele, ha promesso di prendere di mira più navi israeliane.

La Central Park, una piccola nave cisterna per prodotti chimici (19.998 tonnellate), è gestita da Zodiac Maritime Ltd, una società internazionale di gestione navale con sede a Londra di proprietà della famiglia israeliana Ofer. La nave battente bandiera liberiana è stata costruita nel 2015 ed è di proprietà di Clumvez Shipping Inc, come mostrano i dati di LSEG.

Zodiac Maritime ha dichiarato in un comunicato che Central Park, che trasportava un carico completo di acido fosforico, è stato coinvolto in un sospetto incidente di pirateria mentre attraversava acque internazionali, a circa 54 miglia nautiche al largo della costa della Somalia.