Ecco le notizie del giorno:

Elon Musk lascia il Doge: “Deluso dalla legge di bilancio, il mio incarico volge al termine. Ringrazio Trump”

Netanyahu nega che i palestinesi stiano morendo di fame: “È la menzogna del momento”

Morta in ospedale la maestra d’asilo accoltellata dal marito davanti alla figlia

Delitto di Garlasco, l’ex Ris Luciano Garofano: “Sull’impronta 33 non c’è sangue, è una certezza scientifica”

Operaio cade da 7 metri mentre sistemava un tetto e muore

Stop agli studenti stranieri e controllo dei profili social, perché Trump vuole smantellare le università

La maggioranza riconosce le responsabilità fasciste nella morte dei militari a bordo, il sommergibile Scirè diventa sacrario militare

La mamma di Martina Carbonaro: “La madre di lui mi aveva detto: “Guardati tua figlia che succede qualcosa”

La storia dell’uomo paraplegico che torna a camminare grazie alla neurostimolazione: il primo caso al mondo

Il genio del giorno, l’uomo che ha tradito la moglie ed è stato scoperto grazie alla cronologia dello spazzolino elettrico