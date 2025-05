La prima pagina di oggi è dedicata a Donald Trump che è tornato all’attacco minacciando dazi sulle merci dell’Unione Europea a partire dal prossimo 1 giugno. Restando negli Stati Uniti e parlando ancora di The Donald, ha fatto discutere la causa che Harvard ha presentato contro l’amministrazione statunitense che ha imposto all’università il blocco delle iscrizioni degli studenti stranieri. Restando in prima pagina e occupandoci ancora di esteri, c’è stata la bocciatura da parte della Russia: la controparte ucraina non verrà incontrata nel Vaticano. I nuovi colloqui di pace il Cremlino ha dichiarato che preferirebbe farli a Istanbul. Probabilmente si faranno a Ginevra dopo che la Svizzera si è offerta ad ospitare le delegazioni dei due Paesi in guerra. Lasciando la prima pagina per occuparci della cronaca, è morto il produttore statunitense Dave Shapiro. Era a bordo del suo Chessna e si è schiantato su un quartiere di San Diego in California. Per quanto riguarda invece la cronaca italiana, è morta la donna a cui la compagna aveva sparato prima di uccidersi. Restando ancora in Italia, sono partite le indagini per comprendere le ragioni della morte di un uomo di 70 anni colpito da un badile in provincia di Rovigo. Poi la politica, con diversi esponenti che hanno commentato la sentenza di ieri sulle madri omogenitoriali. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che in carrozzina ha sfrecciato in strada dribblando le auto in corsa.

17.49 È morto il fotografo Sebastiao Salgado

Le notizie del giorno, Trump minaccia dazi su merci Ue al 50% dal 1 giugno, Milano chiude a -1,94%.

