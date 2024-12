IL DIARIO, dai voli sotto controllo per la misteriosa malattia in Congo al rapporto Censis. Ecco le notizie del giorno

La notizia del giorno è sicuramente quella che riguarda la misteriosa malattia che ha colpito il Congo (dove sono già morte decine di persone), con l’Italia che ha alzato il livello di attenzione predisponendo controlli negli aeroporti. Dobbiamo preoccuparci? “Quadro clinico strano, non mi piace” dice il virologo Roberto Burioni.

Da spillare sul diario anche la fotografia, impietosa, del Censis agli italiani: negli ultimi anni, si legge nel loro rapporto, siamo diventati più poveri (con i redditi scesi del 7% in vent’anni), più spaventati (soprattutto dei migranti) e sempre più sfiduciati della politica.

Tra le colonne della cronaca la storia del 12enne morto dopo essere precipitato dal decimo piano di un palazzo a Roma. Al momento della tragedia, secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si trovava in casa con la babysitter. La caduta, raccontano, sarebbe avvenuta dalla finestra della cameretta.

Girata la prima pagina, si finisce in mezzo alle solite risse politiche. Intervistato da Repubblica, Matteo Renzi ha detto la sua su quel che sta avvenendo in Francia: “Macron? Non credo sopravviverà al 2027. Ma se andasse via ora, Marine Le Pen prenderebbe la Francia”.

Ma due brevi lo meritano anche le parole di Guido Crosetto (“Non ci stiamo rendendo conto della gravità dei tempi, bisogna aumentare le spese della Difesa”) ed Elly Schlein (“Stellantis deve assumersi le sue responsabilità davanti al Paese. Elkann venga in Parlamento”).

Merita ovviamente una menzione anche l’aumento degli aborti in Italia: stando ai dati del 2022, sono state 65.661 le Interruzioni volontarie di gravidanza, con un +3,2% rispetto al 2021 quando ne erano state registrate 63.653.

Ma tra le pagine della cronaca anche la storia della novantenne abbandonata dalla badante a Casalnuovo e il 19enne di Ancona che si è sentito male dopo aver consumato della droga psicotropa comprata in criptovalute dall’Olanda. E poi, perché no, il genio del giorno: il tipo cinese che si è finto un criminale sui social e alla fine… è stato arrestato. Davvero.