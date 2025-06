Fuori dai confini italiani, la notizia del giorno è il nuovo colpo degli 007 ucraini che hanno colpito, per la terza volta, il ponte di Crimea. Intanto dal Cremlino hanno tagliato corto: “Improbabile un vertice Putin-Zelensky-Trump”.

Drammatiche le notizie che sono arrivate dall’altra guerra, quella a Gaza, dove il direttore dell’ospedale di Khan Younis ha detto che almeno 24 persone sono state uccise dalle forze israeliane mentre attendevano aiuti umanitari. Dalla Siria intanto le parole del vescovo di Qamishlie: “Il corpo di padre Paolo dall’Oglio è stato ritrovato in una fossa comune in Siria”.

Poi la cronaca: le nuove ricerche, 18 anni dopo la sua scomparsa, del corpo di Maddie McCann, la storia dei cinque bambini intossicati dal cloro in piscina e il tentato suicidio del prof che aveva minacciato la figlia della premier Giorgia Meloni. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha parcheggiato e messo in carica il motorino elettrico nella sala d’attesa del pronto soccorso.

Ecco le notizie del giorno:

Gli 007 ucraini: “Colpito il ponte di Crimea con 1.100 chili di esplosivi piazzati sott’acqua”

Gaza, il direttore dell’ospedale di Khan Younis: “24 persone uccise dalle forze israeliane mentre attendevano aiuti umanitari”. ONU: “Crimini di guerra”

Le notizie del giorno, Cremlino: “Improbabile un vertice Putin-Zelensky-Trump”. Il vescovo di Qamishlie: “Il corpo di padre Paolo dall’Oglio è stato ritrovato in una fossa comune in Siria”

Le voci dal palazzo, Meloni: “Referendum? Non ritirerò le schede”. Schlein: “Ha scelto di scappare”. Magi: “Affermazione furba”. De Cristofaro: “Hanno paura”

Maddie McCann, dopo 18 anni ripartono le ricerche. Si cerca in due pozzi vicini al resort dove sparì

L’assassino balla e si fa un selfie. Il video scoperto nello smartphone della vittima sbloccato dal padre

Cinque bambini intossicati dal cloro in piscina, uno di loro in terapia intensiva

Il prof delle minacce alla figlia di Giorgia Meloni ha tentato il suicidio

Colpito con il taser, 30enne ha un malore e muore

Il genio del giorno, l’uomo che ha parcheggiato e messo in carica il motorino elettrico nella sala d’attesa del pronto soccorso