La notizia del giorno è la clamorosa svolta del caso che riguarda il delitto di Garlasco: dopo 17 anni dall’omicidio è stato infatti indagato un amico del fratello di Chiara Poggi. Da segnalare in prima pagina c’è ovviamente la situazione del riarmo Ue. Alla plenaria del Parlamento europeo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha presentato il programma “ReArm Eu” con uno stanziamento fino a 800 miliardi di euro per la difesa autonoma del continente.

Passando agli Stati Uniti intanto Trump continua a bullizzare il Canada con i dazi, minacciando di distruggere il loro mercato dell’auto. Per non farsi mancare nulla ha postato anche la rimozione della scritta “Black lives matter” a Washington. Da spillare tra le cronache estere c’è il solito Elon Musk che, tra crolli in Borsa, minacce all’Ucraina e tagli ai fondi pubblici riceve anche l’accusa della figlia trans Vivian che lo incolpa di aver pagato perché nascesse maschio.

Tornando alla cronaca italiana c’è la storia del marito che ha tradito la moglie con una sua allieva di ballo ed ora dovrà risarcirla per “danno alla sua dignità”. Così hanno detto i giudici. E poi, perché no, il genio del giorno: il prof precario che è stato multato perché ubriaco in bicicletta mentre era uscito per festeggiare il nuovo lavoro.

Ecco le notizie principali di oggi:

Omicidio di Garlasco, Alberto Stasi aveva un complice? Indagato un amico del fratello di Chiara Poggi

Von der Leyen: “L’Ue deve riarmarsi. È finito il tempo delle illusioni”

Trump bullizza il Canada che osa sfidarlo: “Farò chiudere la vostra intera industria dell’auto”

A Washington è cominciata la rimozione della grande scritta “Black Lives Matter”, Trump posta il video

Le voci dal palazzo, Conte: “Von der Leyen ci sta portando verso una economia di guerra”. Salvini: “Soldati italiani in Ucraina? No, grazie”. Bonelli: “La Meloni vuole consegnare la sicurezza nazionale a Musk”

La figlia trans di Elon Musk accusa il padre di aver pagato per farla nascere maschio

Morte Maradona, a Buenos Aires processo show allo staff medico. Ricovero domiciliare o “casa degli orrori”?

Cos’è il patentino per cani e perché i veterinari chiedono che diventi obbligatorio in alcuni casi

Vittorio Feltri: “Io a favore dell’eutanasia, serve un referendum come sull’aborto”

Il genio del giorno, il prof precario che viene multato perché ubriaco in bicicletta. Era uscito per festeggiare il nuovo lavoro