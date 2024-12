IL DIARIO, dal ritrovamento dei corpi dei tre dispersi di Calenzano alle polemiche sull’annullamento delle multe ai no vax. Ecco le notizie del giorno

La notizia del giorno, purtroppo, continua ad essere l’esplosione di Calenzano. Oggi, infatti, sono stati ritrovati i corpi dei tre dispersi. Il bilancio totale della strage, quindi, è salito a cinque vittime. Resta ancora da chiarire la dinamica dell’incidente.

Girata la prima, drammatica, pagina, da annotare la polemica politica sull’annullamento delle multe ai no Vax. Annullamento contenuto nel cosiddetto Milleproroghe. “Togliere le multe ai no vax – dice Maria Elena Boschi di Italia Viva – offende i sanitari e le vittime del Covid”. Sulla stessa linea, Chiara Braga del Partito Democratico: “Un nuovo condono: sospese le multe ai no vax, quelli che mettevano in pericolo la propria vita e quella degli altri, anziani, malati, persone fragili. Intanto non c’è un euro in più per la sanità. Non sarà assunto un medico o un infermiere. Un governo di cinici e irresponsabili”. Sul fronte opposto della barricata, Salvini: “Le multe ai no vax erano state prorogate, ritengo giusto superare la pagina drammatica del Covid che fortunatamente è alle spalle”.

Da spillare tra le colonne della politica anche le parole di Davide Faraone contro il ministro dei Trasporti (“Aumenta le multe per i limiti di velocità, tanto lui gira in auto blu”) e le solite polemiche interne al Movimento 5 Stelle. “Beppe Grillo? Si sta picconando da solo” taglia netto il vicepresidente del Movimento 5 Stelle Riccardo Ricciardi in una intervista al Fatto Quotidiano.

Dagli esteri arriva invece la notizia dell’arresto del killer del CEO di UnitedHealthcare. Sempre dagli Stati Uniti, l’eco della nuova linea di profumi lanciata dal neo presidente Donald Trump. Da evidenziare lo slogan: “Una fragranza alla quale i tuoi nemici non possono resistere”. Prezzo? Dai 190 ai 290 dollari.

Tra i ritagli della cronaca altre due brevi: l’anziano arrestato dopo aver rubato del formaggio in un supermercato. Ai giudici, che alla fine lo hanno scarcerato, l’uomo aveva raccontato “che i soldi della pensione non gli bastano per vivere”. E la nonna che è andata a prendere il nipotino a scuola, ma ha portato via il bambino sbagliato. E poi, perché no, il genio del giorno: l’uomo che per hobby entrava nelle proprietà private degli altri.

