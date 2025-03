La notizia del giorno è il summit dei 31 “volenterosi” a Parigi dove si è parlato della guerra in Ucraina. “Mosca finge di negoziare – ha detto il presidente francese Macron -, l’Europa va avanti con le sanzioni. Tra noi non c’è unanimità sull’invio di truppe in Ucraina”. Altra notizia di rilievo sono i dazi del 25% imposti dagli Usa alle case automobilistiche europee. Per quanto riguarda la cronaca estera c’è l’incidente del sottomarino turistico al largo della costa della città egiziana di Hurghada, nel Mar Rosso, dove sono morte almeno 6 persone. Ad Amsterdam invece un uomo ha accoltellato 5 persone in piazza Dam.

In Italia c’è l’allarme lanciato dal deputato Borrelli sui maltrattamenti di animali in diretta sui social. Fa parlare molto poi il caso di Ostia, dove un 24enne senza fissa dimora ha incendiato negli ultimi giorni almeno cinque stabilimenti balneari. A Napoli invece un ragazzo di 14 anni è morto mentre si stava allenando con i suoi compagni di squadra.

E infine, perché no, il genio del giorno: il prete che si sposa, si separa e poi non paga gli alimenti alla moglie.

Ecco le notizie principali di oggi:

Macron annuncia addestratori militari franco-britannici in Ucraina, l’Italia non manderà soldati

Trump “abolisce” i gas serra, l’Agenzia dell’Ambiente cancella le norme anti-inquinamento. Musk cosa ne pensa?

Le voci dal palazzo, Meloni: “Dopo due anni e mezzo abbiamo ancora il consenso della maggioranza dei cittadini”. Bonelli: “Ormai è Hollywood Chigi”. Conte: “Non so in quale torre d’avorio viva”

Cosa si dice in TV, Appendino: “Il governo continua a raccontare un mondo che non esiste”. Renzi: “Albania? Lo chiamerei spreco, non CPR”. Bersani: “L’Italia sta baciando la pantofola di Donald Trump”

In aumento casi di maltrattamento sugli animali sui social, Borrelli (Avs): “Quello che vediamo è solo la punta dell’iceberg”

Cosa sta succedendo ad Ostia tra gli incendi degli stabilimenti e il rinnovo delle concessioni

Ragazzo di 14 anni muore mentre si allena a calcio a Napoli, la tragedia sotto gli occhi dei genitori

La storia del bambino che chiama il 112 ordinando una pizza e salva la mamma dal padre violento

Il genio del giorno, il prete che si sposa, si separa e poi non paga gli alimenti alla moglie