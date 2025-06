Continua la guerra tra Israele e Iran. Oggi le forze israeliane (Idf) hanno annunciato di aver ucciso il capo di stato maggiore iraniano Ali Shadmani. Il comandante era stato nominato solo quattro giorni fa, dopo l’uccisione di diversi alti comandanti della Repubblica islamica.

Tornando in fretta e furia dal G7 in Canada, Donald Trump ha intanto riunito il gabinetto di sicurezza. Su Truth, il presidente statunitense ha chiesto la resa incondizionata dell’Iran: “Sappiamo dov’è Khamenei, per ora non lo uccideremo”. Da spillare in prima pagina anche le dichiarazioni del cancelliere tedesco Friedrich Merz: “Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi in Iran”.

In Italia intanto fa discutere l’ultimo rapporto della Caritas. “Altro che corsa al riarmo, qui crollano i salari” ha tuonato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte.

Poi la cronaca: il 21enne che ha ucciso la madre con un colpo di accetta a Recale, l’anziano finito con l’auto sulla scalinata di Trinità dei Monti e le ultime notizie sulla donna e la figlia trovate morte a Villa Pamphili. E infine, perché no, il genio del giorno: il turista che ha distrutto la “sedia di Van Gogh” per farsi una foto.

Ecco le notizie del giorno:

Le notizie del giorno, sirene d’allarme a Tel Aviv. Esplosioni udite a Isfahan, nel centro dell’Iran

La bomba atomica, il fallimento dei trattati, l’appoggio degli Usa: perché Israele ha deciso di attaccare l’Iran

Nel 2024 oltre 277mila famiglie si sono rivolte alla Caritas, +62,6% rispetto al 2014. Il 23,5% degli assistiti ha un lavoro

Le voci dal palazzo, Meloni: “Costruire pace”. Tajani: “Il rischio è che si allarghi la guerra”. Conte: “Altro che corsa al riarmo, qui crollano i salari”. Furfaro (Pd): “C’è un’Italia che la premier finge di non vedere”

Madre e figlia morte a Villa Pamphili, Francis Kaufmann era stato arrestato cinque volte in Usa per violenze

Uccide la madre con un colpo di accetta e scappa, 21enne arrestato a Recale

Al liceo Malpighi di Roma gli studenti festeggiano la fine dell’anno col saluto fascista. La preside: “Abbassato il voto in condotta”

Carabiniere sparò sull’auto che scappava dal posto di blocco, ferito chiede risarcimento di 120mila euro

Anziano alla guida finisce sulla scalinata di Trinità dei Monti a Roma

Il genio del giorno, il turista che ha distrutto la “sedia di Van Gogh” per farsi una foto