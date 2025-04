La notizia del giorno è la dichiarazione di Giorgia Meloni a proposito del viaggio a Washington. La premier ha detto nel pomeriggio di essere consapevole del momento difficile che si sta attraversando ed ha dichiarato di voler fare del suo meglio nell’incontro con Donald Trump che si terrà nelle prossime ore. Dal canto suo, l’amministrazione del tycoon ha già fatto sapere di non essere d’accordo con la proposta avanzata dalla Ue di azzerare i dazi sull’industria. Restando negli Stati Uniti, oggi si è parlato della vicenda dell’università di Harvard che ha reagito alle pressioni politiche della nuova amministrazione Usa. L’ateneo per questa scelta non riceverà 2.2 miliardi di dollari di fondi. La Cina ha intanto deciso di bloccare gli acquisti dei nuovi aerei Boeing come nuova mossa nella guerra dei dazi in corso tra le due grandi economie del mondo. Passando alla cronaca, in Italia ha colpito molto l’omicidio dei due cinesi avvenuto nel quartiere del Pigneto a Roma. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che si è addormentato al volante fermandosi in mezzo alla strada.

Harvard non si adegua alle nuove politiche di Trump, congelati 2.2 miliardi di fondi

Crosetto: “Mosca vuole continuare la guerra, il silenzio russo si legge nelle bombe che cadono”

Cosa sappiamo sulla morte di Alessandro Coatti, il ricercatore ucciso in Colombia. La pista omofoba, la scopolamina, lo scambio di persona

Renzi scippa De Gasperi al Partito Popolare. Il volto dello statista sulla tessera di Italia Viva

Witkoff: “Putin è aperto a una pace permanente con l’Ucraina”. Lavrov frena: “Non è facile”

Coppia cinese uccisa nel palazzo a Roma, l’ombra della “guerra delle grucce”

Abbandona il cane perché la fidanzata non lo vuole. Lei: “O me o lui”

Il genio del giorno, l’uomo ubriaco al volante che si ferma in mezzo alla strada e si addormenta in auto