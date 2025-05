Il giorno dopo l’elezione, è arrivata la prima omelia di Papa Leone XIV: “Ridurre Gesù a superuomo è ateismo di fatto.” Da oltre oceano, intanto, la destra trumpiana ha iniziato a mettere nel mirino il nuovo Papa. Per Laura Loomer “si tratta dell’ennesima marionetta marxista in Vaticano”. Per Steve Bannon “si è trattato della scelta peggiore per i cattolici Maga (Make America Great Again, ndr)”. Donald Trump, invece, almeno per ora, si è detto “sorpreso e felice per l’elezione di Prevost”. In Italia, il coro positivo è più o meno unanime. “Le parole del Papa”, ha detto la premier Giorgia Meloni, “sono un richiamo alla pace e alla sovranità.” Poi la cronaca: la 19enne condannata a nove anni per aver ucciso il padre mentre difendeva la madre. E il sub morto durante le operazioni di recupero del veliero Bayesian, al largo di Porticello. E infine, perché no, l’eroina del giorno: la donna che ha chiamato i carabinieri per una lite domestica… inesistente. La nostra, infatti, era soltanto un po’ ubriaca.

