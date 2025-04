La notizia del giorno è l’omicidio di una studentessa di 22 anni, Ilaria Sula, per mano del suo ex fidanzato. Il corpo della giovane, scomparsa dal 25 marzo scorso a Roma, è stato ritrovato questa mattina in una valigia chiusa buttata in un dirupo in un tratto compreso tra Capranica e Guadagnolo. In attesa dell’annuncio dei Dazi di Donald Trump, sia la Ue che l’Italia sono pronti a rispondere. Per la premier Giorgia Meloni si deve lavorare “per scongiurare in tutti i modi possibili una guerra commerciale” ma ciò non esclude “se necessario di dover anche immaginare risposte adeguate a difendere le nostre produzioni”. Secondo Parigi, l’Unione europea sarà pronta a rispondere ai dazi “prima della fine del mese di aprile e la risposta sarà in due fasi”.

Preoccupazione anche da Confindustria con l’allarme lanciato dal presidente Emanuele Orsini: “Stiamo quantificando l’impatto che sarà imponente. I settori oggi più esposti sono il farmaceutico, l’alimentare e quello delle macchine per la produzione”.

Passando alla cronaca italiana, in primo piano l’altro femminicidio, quello di Sara Campanella, uccisa da un compagno di università. Il killer è stato arrestato e ha confessato l’omicidio. Vasta operazione a Milano dove sono finiti in manette una cinquantina di giovani appartenenti a varie baby gang che rapinavano nelle metro cittadine. Notizia del tardo pomeriggio, le tracce di Dna di Andrea Sempio trovato sotto due unghie di Chiara Poggi.

Infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha usato ChatGPT per contestare una multa stradale e ha vinto la causa in tribunale.

Ecco le notizie principali di oggi:

Ilaria Sula trovata morta in una valigia, uccisa a coltellate dall’ex fidanzato. Lui ha provato a depistare le indagini

Emanuele Orsini (Presidente di Confindustria): “Sull’Italia l’impatto dei dazi sarà imponente”

Meloni: “Dazi su agroalimentare avrebbero risvolti pesanti”

Perchè il Governo Meloni ancora non è riuscito ad approvare il Ddl sicurezza

Come è stata uccisa Sara Campanella: pedinata e poi accoltellata. Il killer in fuga con l’aiuto di qualcuno?

Omicidio di Garlasco, per genetista c’è il dna di Andrea Sempio sotto due unghie di Chiara Poggi

Fermate le baby gang che colpivano in metropolitana a Milano, l’oro veniva rivenduto in Romania

Addio a Val Kilmer, l’attore di Top Gun e Heat è morto all’età di 65 anni

Il genio del giorno, l’uomo che ha usato ChatGPT per contestare una multa stradale e ha vinto la causa in tribunale