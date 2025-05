La notizia del giorno è l’appello del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che alla Camera ha definito “drammatiche e inaccettabili” le operazioni militari israeliane a Gaza, chiedendo un immediato cessate il fuoco e il rispetto del diritto umanitario. Tajani ha ribadito il sostegno alla soluzione dei due Stati e ha annunciato ulteriori aiuti umanitari italiani per la popolazione palestinese.

Negli Stati Uniti, il segretario alla Salute Robert F. Kennedy Jr. ha annunciato che i vaccini anti-Covid non saranno più raccomandati per bambini sani e donne incinte. La decisione, presa senza consultare gli organismi scientifici preposti, ha suscitato critiche da parte di esperti e associazioni mediche, preoccupati per le possibili conseguenze sulla salute pubblica e sull’accesso alle vaccinazioni.

In Italia, il tragico femminicidio di Martina Carbonaro, 14 anni, ha scosso la comunità di Afragola. La ragazza è stata uccisa dall’ex fidanzato 19enne, Alessio Tucci, che ha confessato il delitto motivandolo con la fine della loro relazione. Il corpo della giovane è stato ritrovato in un casolare abbandonato. Emergono nuovi dettagli nel caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. Documenti inediti e testimonianze riaccendono i riflettori su Andrea Sempio, amico della vittima, suggerendo possibili errori nelle indagini che portarono alla condanna di Alberto Stasi.

Infine, i geni del giorno: i turisti che si spostano all’improvviso per farsi un selfie e… fanno ribaltare la gondola.

Gaza, l’Informativa di Tajani alla Camera: “L’espulsione dei palestinesi non è un’opzione accettabile”

Le notizie del giorno, Putin vuole lo stop all’allargamento della Nato a est. Berlino fornirà a Kiev un nuovo pacchetto di aiuti da 5 miliardi

Le voci dal palazzo, Tajani: “Gaza? L’unica prospettiva per la pace sono i due Stati”. Provenzano: “Perché bocciate il riconoscimento della Palestina?”. Salis: “L’umanità dei palestinesi umiliata dal colonialismo sionista”

Occupazioni abusive, cannabis light, blocco stradale: cosa prevede il dl sicurezza. E il Governo apre alla castrazione chimica

Per Kennedy Jr e la Sanità Usa il vaccino anti-Covid a bambini e donne incinte non serve, basta raccomandarlo

Garlasco, il ministro Nordio: “Comunque vada, finirà male. Sia se Stasi è innocente, sia se è colpevole”

Afragola, Martina Carbonaro uccisa a pietrate dal suo ex. Il cadavere vicino all’ex stadio, aveva 14 anni

Oltre il limite. Riscaldamento globale, almeno fino al 2029 crescerà di 1,5°. Non è solo una soglia psicologica

I geni del giorno, i turisti che si spostano all’improvviso per farsi un selfie e… fanno ribaltare la gondola