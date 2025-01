La notizia del giorno è la scarcerazione a Torino di Najeem Osema Almasri, sul quale pendeva un mandato della Corte penale internazionale per “crimini contro l’umanità e crimini di guerra commessi nella prigione di Mitiga”, per poi essere rimpatriato su un aereo diretto nella capitale libica. L’arresto infatti non è stato convalidato per un errore procedurale. Andando oltreoceano, c’è la questione dazi, che il neo-presidente americano Trump vorrebbe imporre a diversi paesi che esportano merci negli Stati Uniti. L’Italia rischia un calo dell’export di oltre 11 miliardi.

Guardando alla cronaca, c’è la storia drammatica del rapimento di una neonata da una clinica di Cosenza. La piccola, fortunatamente, è stata ritrovata e riconsegnata ai suoi genitori. In manette una donna che aveva inscenato una gravidanza. In Germania invece un dramma si è consumato nella cittadina di Aschaffenburg, in Baviera, dove un 28enne afghano ha accoltellato a morte un bambino di 2 anni e un uomo. Altra notizia in rilievo, l’arresto a Napoli di un presunto terrorista affiliato all’Isis.

E infine, perché no, anche per stemperare, l’eroina del giorno: l’assistente di volo appena assunta che fa twerking sul posto di lavoro e viene licenziata.

Ecco le notizie principali di oggi:

Scarcerato il comandante libico accusato di torture, Schlein: “Giorgia Meloni voleva inseguire i trafficanti in tutto il globo terracqueo, ora li rimanda in Libia”

Almasri rilasciato, le opposizioni accusano Nordio: “Ha mentito”. La Corte internazionale: “L’Italia spieghi”

I dazi di Trump, cosa rischia l’Europa e perché l’Italia potrebbe essere il Paese più colpito

Le voci dal palazzo, Schlein: “Meloni voleva inseguire i trafficanti in tutto il globo terracqueo, ora li rimanda in Libia”. Boldrini: “L’Italia è sotto scacco dei malavitosi libici?”. Tajani: “Errore nell’applicazione delle norme”

Cosa sappiamo sulla neonata rapita a Cosenza. Dagli appostamenti alla festa dopo la falsa gravidanza

Armato di coltello uccide un uomo e un bambino in un parco in Baviera

Arrestato a Napoli sospetto affiliato all’Isis. Accusato di progettare attentati contro gli ebrei

Schiava del marito per oltre 20 anni, si nutriva con gli avanzi del cibo che lui lasciava

L’eroina del giorno, l’assistente di volo appena assunta che fa twerking sul posto di lavoro e viene licenziata

La foto del giorno, le macerie dopo l’esplosione della palazzina a Catania