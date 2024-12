La notizia del giorno è l’arrivo del portafoglio digitale IT Wallet dove si potranno caricare i propri documenti (al momento solo patente e tessera sanitaria).

Tra le colonne della cronaca, l’operazione della polizia che ha portato allo smantellamento di un gruppo neonazista e suprematista denominato “Werwolf Division” che pianificava anche attentati alla premier Meloni. Da annotare anche le parole del padre di Giulia Cecchettin, Gino, sulla sentenza di ieri contro Filippo Turetta: “Per me c’era anche la crudeltà e lo stalking mi sembrava fuori discussione. Se non c’è con centinaia di messaggi al giorno e 75 coltellate, non so allora cosa siano queste aggravanti”.

Girata la prima pagina, si finisce con tutte le scarpe nel pantano del dibattito politico. Ospite di Mattino 5, Giuseppe Conte ha scritto un altro capitolo dell’infinta guerra civile all’interno del Movimento 5 Stelle: “Beppe Grillo – le sue parole – ha ragione in un certo senso, il M5s fondato da lui è morto, ma non sono morti i principi e valori perché c’è stata una rifondazione da parte degli iscritti”.

Ma due brevi lo meritano anche le parole di Elsa Fornero (“Salvini non legge i giornali? Bisogna capirlo, dice che lavora 24 ore al giorno…”) e Maurizio Landini (“Giorgia Meloni descrive il Paese di Bengodi, non l’Italia. Non sta aumentando i salari, anzi”).

Superato il recinto della politica italica, dal Mediterraneo arrivano notizie non proprio rassicuranti. La Russia ha infatti testato dei missili ipersonici Zirkon con lanci da terra e dal mare. A New York invece è stato freddato, davanti all’ingresso dell’hotel Hilton, Brian Thompson, il ceo di United Healthcare, colosso assicurativo americano.

Tra le colonne della cronaca anche l’omicidio-suicidio ad Altedo e il bidello che in provincia di Treviso aveva nascosto una telecamera puntata sul water nel bagno delle professoresse della scuola. E poi, perché no, il genio del giorno: il sudcoreano condannato dopo essere ingrassato di proposito per evitare il servizio militare.

L’EDICOLA, il Corriere: “Giulia, ergastolo per Turetta”. La Repubblica: “La scissione di Grillo”. La Stampa: “Stellantis, il governo apre: in manovra aiuti all’auto”

