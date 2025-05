La notizia del giorno è l’attacco indiano in Pakistan che ha provocato più di 30 morti. Il mondo si trova pericolosamente vicino ad una nuova guerra? Restando sulla prima pagina oggi è iniziato il conclave che porterà all’elezione del nuovo Papa. Lasciando la prima pagina e occupandoci dell’Italia, oggi la premier Meloni ha parlato in Senato. Rispondendo alle varie domande presentate dai gruppi parlamentari, la presidente del Consiglio ha tracciato un bilancio del suo Governo ed ha attaccato l’opposizione, in primis Renzi e il Movimento 5 Stelle. Per quanto riguarda la cronaca fa discutere una drag queen che nelle scorse settimane ha incontrato gli studenti in un liceo di Acerra. La Lega ha presentato un’interrogazione a Valditara sulla vicenda. C’è poi la vicenda di una ragazza di 17 anni che ha denunciato il fidanzato con l’accusa di essere stata narcotizzata e stuprata. E infine, perché no, il genio del giorno: l’uomo che ha appiccato due incendi solo per vedere i vigili del fuoco in azione.

Il video dei cardinali che sfilano in processione nella Capella Sistina per iniziare il Conclave Dalle fumate agli asparagi vietati, dall’elezione che durò tre anni alla stanza delle lacrime. Ecco 10 curiosità sul Conclave

Meloni, premier time al Senato: “Da patriota ribadisco che la difesa ha un prezzo. Sì alle preferenze nella legge elettorale”

Le voci dal palazzo, Meloni: “Non mi dimetto, se le riforme non passano non farei una cosa già fatta da Renzi”. Schlein: “Avete paura del referendum”. Calenda: “Governo fa gioco delle 3 carte”. Patuanelli: “Spese difesa? O si taglia o è una supercazzola”

Referendum su Jobs Act e cittadinanza, cosa chiedono i cinque quesiti e quando si vota

La drag queen Priscilla nel liceo di Acerra in tailleur e kefia, la Lega presenta un’interrogazione a Valditara

Ragazza di 17 anni denuncia il fidanzato: “Mi ha narcotizzata con uno spray e violentata”

Il video appello della mamma imprigionata nel lager di Almasri: “Aiutateci, qui in Libia stiamo vivendo l’inferno”

Il genio del giorno, l’uomo che ha appiccato due incendi solo per vedere i vigili del fuoco in azione