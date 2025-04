La notizia del giorno è sugli incendi che stanno bruciando i boschi nelle colline intorno a Gerusalemme. Prima che scoppiassero Hamas aveva incitato su Telegram i palestinesi a “bruciare tutto, sia le foreste che le case dei coloni”. Restando all’estero e passando all’economia, dagli Usa è arrivato il dato sul pil che ha visto una contrazione del -0,3 per cento. Trump ha accusato Biden ma evidentemente sta pesando, ed anche molto, il tira e molla sui dazi. Lasciando la prima pagina e tornando in Italia, sono state rese note le nuove direttive sulla scuola approvate dal Consiglio dei ministri. È stato previsto che, in caso di corsi sull’educazione sessuale organizzati negli istituti, ci sia il consenso esplicito dei genitori. Previste pene severe per chi aggredisce professori e presidi con l’arresto in flagranza. Restando in Italia e occupandoci di cronaca, dalla provincia di Catania è arrivata la notizia di una mamma che ha gettato dal balcone di casa la figlia di sette mesi. E infine, perché no, il genio del giorno: il ragazzo che agli arresti domiciliari si è messo in fila per prendere il traghetto indossando un passamontagna.

Ecco le notizie di oggi:

Hamas incita a “bruciare tutto, le foreste e le case dei coloni”. E intorno alle colline di Gerusalemme divampano incendi enormi

L’economia Usa rallenta, pil -0,3% nel primo trimestre. Trump: “È colpa di Biden”

Scuola, per l’educazione sessuale sarà obbligatorio il consenso dei genitori. Arresto in flagranza per chi picchia i docenti

Lancia la figlia di 7 mesi giù dal balcone: la piccola muore in ambulanza prima di raggiungere l’ospedale

Elly Schlein: “Subito salario minimo e interventi sulle bollette quando governeremo noi”

Il quotidiano tedesco Bild promuove Giorgia Meloni: “Il capo segreto dell’Europa”

Quali sono le correnti “politiche” tra i cardinali che cercheranno l’intesa nel conclave per eleggere il nuovo Papa

Corteo e saluti romani per i 50 anni delle morte di Sergio Ramelli, dai balconi qualcuno suona Bella Ciao

L’appello del Colle sui salari inadeguati ha fatto centro. Mattarella ha chiesto un forte impegno contro le morti bianche

Il genio del giorno, il ragazzo ai domiciliari che con un passamontagna si mette in fila per prendere un traghetto