La notizia del giorno sono le parole di Donald Trump su Gaza: “Nel mio piano non è previsto il diritto dei palestinesi di tornarci”. Da spillare in prima pagina anche l’annuncio di Hamas che ha detto di voler rinviare il prossimo rilascio di ostaggi scatenando le ire di Israele che parla di “totale violazione della tregua”.

In Italia intanto si continua a parlare dei centri in Albania che il governo ora vorrebbe trasformare in Cpr, centri per i rimpatri. Sempre in tema di migranti l’esecutivo starebbe pensando al braccialetto elettronico per gli stranieri che arrivano nel nostro Paese e fanno richiesta di protezione internazionale.

Ma oggi è stato anche il giorno della discussione sulla sfiducia alla ministra del Turismo, Daniela Santanchè. All’attacco le opposizioni. “La destra zerbino – ha detto il deputato del Movimento 5 Stelle Francesco Silvestri – difende un ministo radical chic”.

E poi la cronaca: l’uomo che ha investito due vigili urbani con la sua auto, le parole della compagna dell’uomo ucciso dalla guardia giurata (“Gli ha sparato alle spalle, da vigliacchi”) e il ginecologo che si è tolto la vita dopo che una neonata è morta in sala parto. E infine, perché no, i geni del giorno: la banda di pusher che nascondeva l’hashish nei pacchetti di biscotti e snack.

Ecco le notizie principali di oggi:

