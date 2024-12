La notizia del giorno sono le parole di Volodymyr Zelensky. Intervistato da Le Parisien, il presidente ucraino ha ammesso lo stallo al fronte: “Donbass e Crimea? Di fatto questi territori sono ora controllati dai russi. Non abbiamo la forza per riconquistarli. Possiamo contare solo sulla pressione diplomatica della comunità internazionale per costringere Putin a sedersi al tavolo delle trattative”.

Le monde s’est peu à peu habitué à ce look hors-norme pour un chef d’État. Volodymyr Zelensky est revenu auprès des lecteurs sur les raisons qui le poussent à porter la même tenue depuis bientôt trois ans ➡️ https://t.co/ViuAxzqhTd pic.twitter.com/a8Oh3M0aJP — Le Parisien (@le_Parisien) December 18, 2024

Sempre dal fronte ucraino, da annotare le nuove minacce di Dmitry Medvedev all’Occidente: “Se il generale russo Igor Kirillov, ucciso ieri in un attentato a Mosca, era un obiettivo militare legittimo, lo sono anche ‘tutti i funzionari della NATO che hanno preso la decisione sull’assistenza militare all’Ucraina di Bandera e stanno partecipando ad una guerra ibrida o convenzionale contro la Russia”.

Voltata la prima pagina, eccoci di nuovo nel recinto della politica italiana. Oggi al Senato, Giorgia Meloni si è difesa col solito sarcasmo da chi ha insinuato possibili ingerenze nella politica italiana da parte di Elon Musk: “Siete diventati sovranisti, la più grande impresa di Elon”. Da Fratelli d’Italia intanto, come se non ci fossero già abbastanza polemiche in giro, è arrivata la nuova proposta di legge per far chiudere i negozi durante i giorni festivi.

Poi, ecco le colonne della cronaca. Nella notte è stata finlmente portata in salvo la speleologa che era rimastra intrappolata da sabato nell’Abisso Bueno Fonteno, nella Bergamasca.

Da spillare anche alcuni stralci dell’autobiografia di Papa Francesco, Spera, in cui il Pontefice rivela: “Sono scampato a due attentati in Iraq”. Ma tre le brevi di cronaca anche il padre che a Vedelago (in provincia di Treviso) ha abbandonato il cane del figlio dopo un litigio. A La Spezia, invece, da segnalare l’altruismo di un operaio bengalese che, trovati 2mila euro davanti a un bancomat, ha resistito ad ogni tentazione e ha lanciato un appello per rintracciare il legittimo proprietario della somma.

Continua a far discutere poi il pasticciaccio brutto del concertone di Capodanno a Roma. Oggi, dopo l’esclusione di Tony Effe degli scorsi giorni, la notizia del forfait di Mahmood e Mara Sattei in solidarietà col trapper. Insomma, alla fine riusciranno a far salire qualcuno su quel palco? E poi, perché no, il genio del giorno: l’imprenditore russo che vende i rametti per le braccia per il “pupazzo di neve perfetto”. Quando si dice l’ingegno.

