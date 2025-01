La notizia del giorno è ancora il caso della scarcerazione del libico Almasri. Secondo la deputata di Alleanza Verdi e Sinistra Elisabetta Piccolotti non c’è dubbio: “La verità è che hanno liberato un torturatore e uno stupratore perché hanno un accordo con la Libia e temevano che, sottoposto a un processo penale internazionale, Almasri avrebbe potuto rivelare cose che il Governo italiano non vuole far sapere”. “Quanto hanno pagato i cittadini italiani per rimandare a casa Almasri?” chiede la deputata del Movimento 5 Stelle, Chiara Appendino.

Ad alimentare le polemiche poi la visita a sorpresa a Palazzo Chigi del fratelli di Elon Musk, Kimbal. “Giorgia Meloni si proni senza usare Palazzo Chigi” tuona il segretario del Partito Socialista Italiano Enzo Maraio.

Oltreoceano intanto gli account social ufficiali della Casa Bianca hanno diffuso la foto di alcuni migranti in catene. “I voli di deportazione sono iniziati – la didascalia -. Promessa mantenuta”.

Tornando in Italia, da spillare alla prima pagina anche l’affondo di Monte dei Paschi di Siena su Mediobanca.

Superata la prima pagina, la cronaca: a Cosenza ancora si festeggia per la liberazione della bimba rapita ieri. “Le ho giurato – racconta a Repubblica la poliziotta che si è presa cura della mamma Valeria durante le delicate fasi del rapimento – che non l’avrei lasciata sola fino a quando non avremmo ritrovato la sua bambina”. A San Pietro a Trissino, invece, in provincia di Vicenza, un parroco per attirare l’attenzione dei più giovani ha tentato la carta cibo gratis: “Hamburger gratis, Gesù approverebbe”. E poi, perché no, il genio del giorno: il tifoso della Juve che ha scatenato una rissa fuori dallo Stadium. Mentre i bianconeri giocavano in trasferta.

Ecco le notizie principali di oggi:

Piccolotti (AVS): “Almasri? La verità è che temevano che al processo potesse rivelare cose che il Governo non vuole far sapere”

Le voci dal palazzo, Appendino: “Quanto abbiamo pagato per rimandare a casa Almasri?”. Borghi: “Siamo diventati il parco giochi dei criminali”. Renzi: “Questo governo fa accordi con i trafficanti di uomini?”

Kimbal Musk, visita a sorpresa del fratello di Elon a Palazzo Chigi. L’ira delle opposizioni: “La Meloni si proni senza usare Palazzo Chigi”

La Casa Bianca posta la foto di migranti in catene: “I voli di deportazione sono iniziati. Promessa mantenuta”

LE NOTIZIE DAL MONDO, dalla donna che schiaccia e uccide il figlio per punizione all’uomo condannato a morte in Cina

La foto del giorno, le colline bruciate sul lago Castaic vicino Los Angeles

Mps azzarda la scalata a Mediobanca, in palio Generali. Guida al Risiko degli intrecci di azionisti

Neonata rapita a Cosenza, la poliziotta angelo custode di mamma Valeria: “Le ho giurato che non l’avrei lasciata sola fino a quando non avremmo ritrovato la sua bambina”

La chicca del giorno, l’idea del parroco per attirare i giovani in Chiesa: “Hamburger gratis, Gesù approverebbe”

Il genio del giorno, il tifoso della Juve che scatena una rissa fuori dallo Stadium. Ma i bianconeri giocavano in trasferta