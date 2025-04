La notizia del giorno è l’entrata in vigore dei dazi americani. Donald Trump ha chiamato le aziende verso gli Stati Uniti. Pechino, dall’altra parte, ha dichiarato ufficialmente guerra commerciale a Washington implementando nuove tariffe. Da domani infatti Pechino alzerà le tariffe sui beni Made in Usa dal 34% all’84%. Anche l’Unione europea imporrà dazi del 25% in risposta alle tariffe imposte dagli Stati Uniti. I contro-dazi europei si applicheranno in tre fasi sulla maggior parte dei prodotti esportati negli Usa: la prima dal 15 aprile, la seconda dal 16 maggio, la terza dal 1 dicembre.

Passando alla cronaca italiana, c’è la sentenza sul decreto dell’allora ministro dell’Interno nel 2019: via la doppia dicitura sui documenti per indicare il padre e la madre. Per i giudici era una norma “irragionevole” e “discriminatoria”. Un ricercatore italiano, Alessandro Coatti, è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Poi le parole dell’assassino di Ilaria Sula, Mark Samson, nell’interrogatorio: “Si era iscritta a Tinder e chattava con un altro, ho perso la testa”.

Infine perché no, il genio del giorno: lo youtuber che è stato arrestato per aver portato una Coca Cola alla tribù più isolata del mondo.

Ecco le notizie principali di oggi:

Trump: “Tutti mi chiamano per baciarmi il c…”. Ai repubblicani: “Chiudete gli occhi e votate”. Alla Cina: “A un certo punto farà un accordo”

No a “padre” e “madre” sulla carta d’identità, torna il termine “genitori”

Il ricercatore italiano Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia. La rapina o il traffico d’organi, le ipotesi sulla sua macabra morte

Mark Samson sull’omicidio di Ilaria Sula: “Si era iscritta a Tinder e chattava con un altro, ho perso la testa”

Donna aggredita dai suoi 13 pitbull, ha rischiato di essere sbranata

Crolla il tetto di una discoteca a Santo Domingo, almeno 100 morti sotto le macerie

Il genio del giorno, lo youtuber che è stato arrestato per aver portato una Coca Cola alla tribù più isolata del mondo