La notizia del giorno è l’ennesima svolta sul caso del delitto di Garlasco. Ci sarebbe infatti un’impronta di Andrea Sempio accanto al cadavere di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto del 2007. Lo ha rivelato il Tg1, spiegando quanto contenuto nella perizia disposta dalla Procura di Pavia. Intanto oggi Sempio non si è presentato alla convocazione in tribunale. Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l’omicidio, si è invece recato dai pm.

Da spillare in prima pagina anche la telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin, nella quale i due leader hanno discusso di un possibile cessate il fuoco in Ucraina. Da un lato, pur senza fornire dettagli concreti, Trump ha annunciato che Kiev e Mosca inizieranno “immediatamente” a trattare per una tregua e per “negoziare la fine della guerra”. Dall’altro, Putin ha mostrato più cautela aprendo a un cessate il fuoco, però chiarendo con decisione che non sarà né immediato né limitato a 30 giorni, sottolineando che “servono compromessi”.

Poi altra cronaca con la notizia dei dieci operai cinesi, sfruttati in condizioni estreme, che lavoravano fino a 90 ore a settimana per appena 4 euro l’ora in uno stabilimento alle porte di Milano. Inoltre, alcuni vivevano lì, senza formazione né tutele sanitarie. E infine, perché no, i geni del giorno: la coppia di sposi che si è tuffata nella Fontana di Trevi improvvisando un ballo sotto lo sguardo incuriosito dei presenti e dei vigili urbani, che hanno poi provveduto alla multa.

Ecco le notizie del giorno:

Garlasco, l’impronta di Andrea Sempio accanto al corpo di Chiara Poggi. Lui intanto diserta la convocazione dei pm

La telefonata tra Trump e Putin. Dal “servono compromessi” all’eliminare “le cause di fondo della guerra”. Ecco cosa si sono detti i due presidenti

L’ex presidente del Parlamento europeo Borrell: “Occupare la Striscia di Gaza è una manifesta violazione del diritto internazionale, basta doppi standard dell’Europa”

Le voci dal palazzo, Schlein: “La destra continua a non parlare di salari e sanità”. Appendino: “I cittadini sono sempre più poveri, anche quando lavorano”. Arianna Meloni: “L’economia è ripartita. Fatevene una ragione”

Operai sfruttati per 4 euro l’ora, lavoravano per 90 ore a settimana: arrestato il titolare della fabbrica-dormitorio

Caos in Serie B, playout “congelati”. Brescia a rischio penalizzazione, la Samp spera

Cosa sappiamo del report palestinese che denuncia “torture, scariche elettriche e abusi sessuali sui detenuti arrestati a Gaza”

La storia dell’operaio costretto a urinarsi addosso perché gli fu negato il bagno. Per la Cassazione: “Lesione alla dignità personale”

Il video della sindaca neoeletta di Merano che si toglie la fascia tricolore

I geni del giorno, la coppia di sposi che si tuffa nella Fontana di Trevi e viene multata