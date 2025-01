Oggi è stato il giorno del giuramento di Donald Trump. Ora è ufficilmente il nuovo presidente degli Stati Uniti. “Inizia l’età dell’oro” ha detto Trump nel suo primo discorso. Il presidente ha poi toccato tutti i punti a lui cari: la fine del Green Deal, lo stop alle guerre, il cambiamento di denominazione del Golfo del Messico in Golfo d’America e le mire sul Canale di Panama, l’espulsione dei migranti, lo stato d’emergenza al confine col Messico e il decreto per avere solo due generi.

Come ovvio, l’insediamento di Trump ha alimentato il dibattito anche nel recinto politico italiano .”Trump? Non è l’Italia a essere in prima fila – ha detto fiero il ministro della Difesa, Guido Crosetto – ma è Giorgia Meloni che ha portato l’Italia in prima fila”. Dall’altra parte della barricata, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Nicola Fratoianni: “La fregatura è pronta, gli USA ci chiederanno di spendere di più in armi”.

Poi la cronaca: l’operazione di nove ore al Bambino Gesù di Roma per rimuovere un tumore grande dal rene al cuore a una bimba di otto anni, i genitori che sono andati a sciare lasciando da sola la figlia di sei anni nel rifugio e i tipi che dopo aver affittato una casa su Airbnb hanno trasformato l’abitazione in un laboratorio di metanfetamine. E infine, perché no, il genio del giorno: il sosia “made in Cina” di Elon Musk che spopola su TikTok.

Ecco le notizie principali di oggi:

Donald Trump ha giurato, è il 47esimo Presidente degli Stati Uniti. Il primo discorso: “Inizia l’età dell’oro. Sono stato salvato da Dio per una ragione, per rendere l’America di nuovo grande”

Il video del giuramento di Donald Trump

Le voci dal palazzo, Bignami: “Meloni da Trump? Dimostra la sua credibilità”. Crosetto: “Ha portato l’Italia in prima fila”. Fratoianni: “La fregatura è pronta, gli USA ci chiederanno di spendere di più in armi”

La scienza nell’era Trump seppellisce clima e vaccini, promette più viaggi spaziali, AI e quantum

In Italia 71 miliardari, il 5% delle famiglie più ricche ha il 47% della ricchezza nazionale

La foto del giorno, centinaia di camion carichi di aiuti umanitari entrano a Gaza

Rimosso un tumore grande dal rene al cuore a una bimba di 8 anni, l’operazione è durata 9 ore

Proprietari affittano casa su Airbnb, gli ospiti la trasformano in un laboratorio di metanfetamine

Vanno a sciare e lasciano la figlia di 6 anni sola nel rifugio, intervengono i carabinieri

Il genio del giorno, il sosia “made in Cina” di Elon Musk che spopola su TikTok