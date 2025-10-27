Poteva la penultima settimana di ottobre sottrarsi alle meravigliose vicende umane? Ovvio che no. E per questo abbiamo letto del disabile travolto in strada e multato dalla polizia perché non camminava sul marciapiede, della 70enne beccata con 34 chili di hashish in cucina e poi, perché no, siamo rimasti anche deliziati dal video pubblicato da Donald Trump in cui si ritrae alla guida di un aereo mentre rovescia letame sui manifestanti. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten dei brividi

Al decimo posto, la vicenda del disabile travolto in strada da un’auto pirata e che ha ricevuto una multa di 42 euro dalla polizia: “Doveva camminare sul marciapiede”. Visto l’andazzo, presto multeremo anche i giovani: “Colpa vostra, dovevate andarvene via prima dall’Italia”.

Al nono, l’uomo che ha finto la sua morte per vedere chi sarebbe andato al suo funerale. Al prossimo forse si presenterà qualche amico di meno.

Poco più su, la notizia della 70enne arrestata a Francavilla Fontana. Nella sua cucina, raccontano le cronache, sono stati infatti ritrovati 35 chili di hashish. La famosa pensione integrativa.

Al settimo posto, gli ultimi dati Istat che certificano che ormai le nascite in Italia sono al minimo storico. Se continuiamo così, presto degli italiani non resterà che un lontano ricordo.

Al sesto, il post di Bruno Vespa contro Sinner: “Perché un italiano dovrebbe tifare Sinner? Parla tedesco (giusto, è la sua lingua), risiede a Montecarlo, non gioca per la nazionale in Coppa Davis per prendersi una settimana di vacanza in più. Onore ad Alvarez che scende in campo per la sua Spagna”. Tutto vero. Onore ad Alvarez.

Al quinto, la difesa di Enrico Varriale dalle accuse di stalking di una ex fidanzata: “Schiaffo? Mai dato. Non dicevo morirai, ma ‘sono in Rai’”. O forse: “Mangiamo al Thai?”

Poco sotto al podio, una chicca di vera umanità. Ovvero: il video della candidata di Donald Trump Valentina Gomez che ha preso un aereo per andare al confine tra Israele e Gaza: “Sono qui coi popcorn per godermi i bombardamenti sulla Striscia”, ha detto la Gomez. Il famoso odio dell’internazionale Woke.

Al terzo posto, la manovra in arrivo. Piovono già le critiche. Dall’opposizione? No, dai vice premier. Dice Matteo Salvini: “Tutti possono piangere, tranne le banche”. Dice l’altro vice premier, Antonio Tajani: “Sugli affitti brevi contrari a qualsiasi tassa”. Finalmente una vera opposizione.

Al secondo, l’ormai ex avvocato di Andrea Sempio, Massimo Lovati, che, raccontano, potrebbe presto entrare al Grande Fratello Vip. C’è poco da dire: siamo un Paese ormai alla deriva.

Al primo, un video generato dall’intelligenza artificiale e pubblicato dal nostro Donald Trump. Nel filmato, il presidente statunitense alla guida di un caccia sparge liquami sui manifestanti no kings. Eccolo qui: il famoso odio dei fondamentalisti democratici.