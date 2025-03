E anche questa settimana il genio umano è riuscito nel suo compito: farsi apprezzare per la sua follia. D’altronde sul nostro smarpthone ne abbiamo lette di ogni: il bambino di 4 anni che ha chiamato la polizia perché la madre gli stava mangiando il suo gelato, il frate che intascava il reddito di cittadinanza e il prof precario multato perché si era ubriacato per festeggiare il nuovo incarico. Ma andiamo a vedere la consueta top ten delle cose più folli avvenute in settimana.

La top ten da brividi

Al decimo posto il bambino di 4 anni che ha chiamato la polizia furioso: “Mia madre sta mangiando il mio gelato”. Chissà per cosa chiamerà tra qualche anno.

Al nono la luna di miele da incubo per una coppia di sposini: la nave sulla quale viaggiavano è affondata e i due si sono ritrovati in mare condividendo lo stesso salvagente. Quanto amore.

Poco più su il tifoso del Feyenoord che ha festeggiato il gol alzandosi dalla sedia a rotelle. Miracoli sportivi.

Al settimo il frate che intascava il Reddito di cittadinanza. Non c’è dubbio: San Francesco sarebbe fiero di lui.

Al sesto il prof precario che è stato multato perché girnzolava ubriaco in bicicletta. D’altronde il nostro era uscito per festeggiare un nuovo incarico. Bisogna ammetterlo: i professori sono sempre più apprezzati nel nostro misero Paese.

Al quinto posto il minuto di silenzio che non è stato concesso per ricordare Bruno Pizzul. Forse meglio così. Pizzul era di un altro stile rispetto a questo calcio.

Al quarto posto il tipo che ha ucciso il cane che lo aveva morso e che poi ha provato a bruciarlo nel camino mandando però a fuoco tutta la casa. Non fa un po’ paura l’Italia profonda?

Al terzo posto un Giuseppe Conte d’annata: “Ucraina? Dobbiamo riporre tutti gli sforzi per porre fine a questa aggressione militare”. Chissà, forse l’aggressione militare russa è finita e non ce ne siamo accorti.

Al secondo posto i miliardari presenti al giuramento di Donald Trump che ad oggi hanno già perso circa 209 miliardi di dollari. Sarà sicuramente stata colpa di un qualche messicano.

Al primo posto la vicenda dei terremoti ai Campi Flegrei. Piccolo pro memoria: non è il terremoto che deve spaventarci, ma la nostra negligenza. Piccola domanda: quando inzieremo a fare un po’ di prevenzione invece che continuare a rassegnarci al fato? Piccola risposta: forse mai.